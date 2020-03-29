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Тюрьма.

Еще одна мера борьбы с COVID-19: временно выпустить заключенных из тюрем

© Sputnik / Igor Vzorov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (383)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200329/29700805/esche-odna-mera-borby-s-covid-19-vremenno-vypustit-zaklyuchennykh-iz-tyurem.html

На такой шаг пошел официальный Тегеран в условиях быстро распространяющейся в стране "второй волны" опасной инфекции.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Иран временно отпустил из тюрем порядка 100 тысяч заключенных из-за коронавируса.

Медицинский работник показывает упакованный мазок из носоглотки для тестирования
© AP Photo / Wilfredo Lee
Омбудсмен: в чем состоит опасность распространения коронавируса в тюрьмах

Об этом сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Президент Ирана Хасан Роухани 24 марта сообщал о принятом решении продлить срок освобождения из тюрем до 20 апреля, однако на тот момент было известно о 85 тысячах временно отпущенных узников.

"К настоящему моменту освобождены около 100 тысяч заключенных", - сказал Эсмаили иранскому телевидению.

На фоне заявлений чиновников о "второй волне" распространения коронавируса в Иране представитель судебной власти сообщил о начале "второй волны" освобождений.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлены более 38,3 тысячи случаев заражения, из которых 2640 – со смертельным исходом. При этом выздоровели порядка 12,3 тысячи человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (383)

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