Еще одна мера борьбы с COVID-19: временно выпустить заключенных из тюрем

На такой шаг пошел официальный Тегеран в условиях быстро распространяющейся в стране "второй волны" опасной инфекции.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Иран временно отпустил из тюрем порядка 100 тысяч заключенных из-за коронавируса.

Об этом сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Президент Ирана Хасан Роухани 24 марта сообщал о принятом решении продлить срок освобождения из тюрем до 20 апреля, однако на тот момент было известно о 85 тысячах временно отпущенных узников.

"К настоящему моменту освобождены около 100 тысяч заключенных", - сказал Эсмаили иранскому телевидению.

На фоне заявлений чиновников о "второй волне" распространения коронавируса в Иране представитель судебной власти сообщил о начале "второй волны" освобождений.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлены более 38,3 тысячи случаев заражения, из которых 2640 – со смертельным исходом. При этом выздоровели порядка 12,3 тысячи человек.

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