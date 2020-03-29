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Города России. Москва

Режим самоизоляция для москвичей: у президента и Думы график работы прежний

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (385)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200329/29701156/rezhim-samoizolyatsiya-dlya-moskvichey-prezident-i-duma-rabotayut-po-prezhnemu-grafiku.html

Покидать квартиру жителям российской столицы разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста войдет в силу с 30 марта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.

В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленном правительством Москвы.

Новые правила не ограничивают передвижение личного и служебного, специального и общественного транспорта.

Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества. 26 марта 2020.
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после введения дополнительных ограничений в Москве из-за коронавируса.

"Нет. Мы работаем по расписанию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как планируют работать президент и администрация в связи с новыми ограничениями, введенными в столице, не собираются ли переходить на удаленную работу.

В режиме работы Госдумы в связи с введением самоизоляции для всех жителей Москвы пока ничего не менялось, на вторник назначена серьёзная повестка заседания, сказал агентству зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (385)

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