Специалист рассказал, для кого коронавирус представляет наибольшую угрозу

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Риски заболеть коронавирусом нового типа выше не только у людей пожилого возраста, но и у тех, у кого есть сахарный диабет, ожирение или заболевания легких и бронхов. Об этом заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

При этом еще одним фактором, который затрудняет работу медиков при спасении тех, кто заразился COVID-19, является употребление алкоголя больными. В случае с ними врачам приходилось в разы сложнее, а "некоторых просто не удавалось вытащить".

"То есть алкоголь в этой ситуации однозначно не рекомендуется. Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд", — заявил Мурашко.

По его словам, у курильщиков обычно есть какое-то заболевание легких, в том числе бронхит, что в сочетании с вирусом может быть крайне опасно.

Поэтому, по словам чиновника, от вредных привычек нужно отказаться, как и от обильной и тяжелой пищи.

"Самое правильное – рациональное и сбалансированное питание. Также физические упражнения в хорошо проветриваемых помещениях. Все, что укрепляет иммунитет, сейчас полезно", — сказал Мурашко.

Согласно последним данным американского университета Джона Хопкинса, коронавирус нового типа выявлен уже у 723 тысяч 700 человек, чуть более 152 тысяч выздоровели, а 34 тысячи - скончались.

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