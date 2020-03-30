12:22 30 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD18.09
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Пустой школьный класс

ЮНЕСКО: 1,5 миллиарда человек не посещают учебные заведения из-за ограничений

© Sputnik / Alexander Kryazhev
Общество
Получить короткую ссылку
91 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200330/29703394/yunesco-15-milliarda-chelovek-ne-poseschayut-uchebnye-zavedeniya-iz-za-ogranicheniy.html

Из-за пандемии коронавируса образовательные учреждения приостановили работу уже в 184 странах мира, сообщили в ЮНЕСКО.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Свыше полутора миллиардов детей и взрослых по всему миру не ходят в школы и не посещают высшие учебные заведения в связи с введенными ограничениями из-за угрозы распространением коронавируса нового типа. Об этом заявили в ЮНЕСКО.

"Число детей, молодых людей и взрослых, не посещающих школы и университеты из-за COVID-19, растет. Правительства во всем мире закрыли образовательные учреждения в попытке сдержать глобальную пандемию", - говорится в сообщении.

Пустая классная комната в школе
© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
Министерство образования установило правила дистанционного обучения
Как уточнили в организации, на данный момент более 160 стран утвердили соответствующие меры по всей своей территории. Это затронуло свыше 87% от общемирового числа учащихся. В некоторых странах закрытие учебных заведений носит пока еще локальный характер.

К понедельнику подобные действия коснулись уже миллиарда 534 миллионов учащихся в 184 странах.

"ЮНЕСКО оказывает немедленную поддержку странам, чтобы свести к минимуму проблемы с образованием и содействовать непрерывности обучения, особенно для самых уязвимых", - подчеркивают в штаб-квартире ассоциации.

Согласно решению министерства образования, культуры и исследований, образовательный процесс в учебных заведениях Молдовы приостановлен в течение всего периода действия чрезвычайного положения в республике. Полностью образовательный процесс не прерывался, учащихся стали переводить на онлайн обучение.

Ранее депутаты молдавского парламента одобрили введение режима чрезвычайного положения в стране с 17 марта по 15 мая из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Учебный процесс в школах приостановлен в течение всего периода действия ЧП
Учителей школ по всему миру в онлайн поддержит Россотрудничество
В Молдове пересмотрели методы обучения в профессиональных школах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пациент городской клинической больницы № 40 в Коммунарке смотрит в окно.
Главная больница по лечению коронавируса в России: вид снаружи и изнутри
Опасный прохожий: волк гуляет по улицам города, как обычная собака
Домашний волк: что нельзя делать при хищнике
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться