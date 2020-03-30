ЮНЕСКО: 1,5 миллиарда человек не посещают учебные заведения из-за ограничений

Из-за пандемии коронавируса образовательные учреждения приостановили работу уже в 184 странах мира, сообщили в ЮНЕСКО.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Свыше полутора миллиардов детей и взрослых по всему миру не ходят в школы и не посещают высшие учебные заведения в связи с введенными ограничениями из-за угрозы распространением коронавируса нового типа. Об этом заявили в ЮНЕСКО.

"Число детей, молодых людей и взрослых, не посещающих школы и университеты из-за COVID-19, растет. Правительства во всем мире закрыли образовательные учреждения в попытке сдержать глобальную пандемию", - говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, на данный момент более 160 стран утвердили соответствующие меры по всей своей территории. Это затронуло свыше 87% от общемирового числа учащихся. В некоторых странах закрытие учебных заведений носит пока еще локальный характер.

К понедельнику подобные действия коснулись уже миллиарда 534 миллионов учащихся в 184 странах.

"ЮНЕСКО оказывает немедленную поддержку странам, чтобы свести к минимуму проблемы с образованием и содействовать непрерывности обучения, особенно для самых уязвимых", - подчеркивают в штаб-квартире ассоциации.

Согласно решению министерства образования, культуры и исследований, образовательный процесс в учебных заведениях Молдовы приостановлен в течение всего периода действия чрезвычайного положения в республике. Полностью образовательный процесс не прерывался, учащихся стали переводить на онлайн обучение.

Ранее депутаты молдавского парламента одобрили введение режима чрезвычайного положения в стране с 17 марта по 15 мая из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

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