ЮНЕСКО: 1,5 миллиарда человек не посещают учебные заведения из-за ограничений

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Свыше полутора миллиардов детей и взрослых по всему миру не ходят в школы и не посещают высшие учебные заведения в связи с введенными ограничениями из-за угрозы распространением коронавируса нового типа. Об этом заявили в ЮНЕСКО.
"Число детей, молодых людей и взрослых, не посещающих школы и университеты из-за COVID-19, растет. Правительства во всем мире закрыли образовательные учреждения в попытке сдержать глобальную пандемию", - говорится в сообщении.
К понедельнику подобные действия коснулись уже миллиарда 534 миллионов учащихся в 184 странах.
"ЮНЕСКО оказывает немедленную поддержку странам, чтобы свести к минимуму проблемы с образованием и содействовать непрерывности обучения, особенно для самых уязвимых", - подчеркивают в штаб-квартире ассоциации.
Согласно решению министерства образования, культуры и исследований, образовательный процесс в учебных заведениях Молдовы приостановлен в течение всего периода действия чрезвычайного положения в республике. Полностью образовательный процесс не прерывался, учащихся стали переводить на онлайн обучение.
Ранее депутаты молдавского парламента одобрили введение режима чрезвычайного положения в стране с 17 марта по 15 мая из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
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