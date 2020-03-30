Путин поддержал введение в Москве всеобщего карантина

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса, введенные с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье. Соответствующее заявление было сделано в ходе видеоселекторного совещания с полпредами в федеральных округах.
"В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса. Прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьёзностью и с полной ответственностью", - отметил он.
Путин подчеркнул, что сейчас речь идет о здоровье каждого гражданина, о безопасности и жизни родных и близких.
Также российский лидер призвал пожилых людей оставаться дома для сохранения их жизни и здоровья.
Сообщается, что режим самоизоляции будет действовать в Москве до 14 апреля.
Покидать квартиру можно будет в следующих случаях:
- при обращении за экстренной (неотложной) медпомощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;
- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;
- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);
- если нужно вынести мусор.
За нарушение данных правил предусмотрены крупные штрафы, в некоторых случаях даже уголовная ответственность.
В Молдове чрезвычайное положение было введено в начале марта. В стране действует "красный код" из-за коронавируса. В республике зарегистрировано более 290 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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