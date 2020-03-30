Путин поддержал введение в Москве всеобщего карантина

Режим самоизоляции будет действовать в Москве до 14 апреля, также российский лидер призвал пожилых людей оставаться дома для сохранения их жизни и здоровья.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса, введенные с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье. Соответствующее заявление было сделано в ходе видеоселекторного совещания с полпредами в федеральных округах.

"В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса. Прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьёзностью и с полной ответственностью", - отметил он.

Путин подчеркнул, что сейчас речь идет о здоровье каждого гражданина, о безопасности и жизни родных и близких.

Также российский лидер призвал пожилых людей оставаться дома для сохранения их жизни и здоровья.

Сообщается, что режим самоизоляции будет действовать в Москве до 14 апреля.

Покидать квартиру можно будет в следующих случаях:

при обращении за экстренной (неотложной) медпомощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

если нужно вынести мусор.

За нарушение данных правил предусмотрены крупные штрафы, в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

В Молдове чрезвычайное положение было введено в начале марта. В стране действует "красный код" из-за коронавируса. В республике зарегистрировано более 290 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK