Медицинская маска в домашних условиях: врачи дали совет, как ее сделать

Медики рассказали, что делать медицинские маски дома для защиты от коронавируса можно, но обязательно следить за тем, чтобы они плотно прилегали к лицу.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. При дефиците медицинских масок в аптеках в домашних условиях для их изготовления лучше всего подойдет марля. Об этом заявили РИА Новости опрошенные медики.

"Подходят хлопчатобумажные ткани, лучше всего марля, три-пять слоев", — сказала хирург, маммолог-онколог НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России Наталья Германович.

В свою очередь, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова отметила, что марля хорошо пропускает воздух. По ее словам, это очень важно для нормального дыхания.

Изготовленные дома маски следует менять каждые два часа или даже чаще, если появилось увлажнение. При этом, крайне важно, чтобы маска плотно прилегала к лицу.

А еще сделанные своими руками маски из марли можно стирать и повторно использовать.

"Стирать в обычном порошке, лучше с кипячением, а затем прогладить", — пояснила Волчкова.

Согласно последним данным американского университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 786 тысяч, из них более 166 тысяч выздоровели, а почти 38 тысяч скончались.

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