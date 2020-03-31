Вебинар SputnikPro: Как писать о спорте и делать на этом трафик

В рамках второй онлайн-сессии будет обсуждаться, что писать и показывать в эфире в условиях, когда пандемия коронавируса парализовала спорт.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Международная образовательная программа SputnikPro запускает вторую онлайн-сессию на тему "Как писать о спорте и делать на этом трафик в условиях распространения коронавируса". К участию в вебинаре приглашаются журналисты, блогеры, руководители и сотрудники СМИ.

Пандемия коронавируса парализовала спорт. Отменены или перенесены мировые матчи, турниры и другие спортивные состязания. В ходе онлайн-сессии своим мнением, о чем говорить и показывать в этих условиях, поделится известный спортивный комментатор, номинант премии "Золотой микрофон" как лучший спортивный журналист 2017 года, телеведущий, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Василий Конов.

Вебинар SputnikPro состоится в пятницу, 3 апреля, в 13.00. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму (регистрация открыта до 12.00, 2 апреля). Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено (при достижении максимального количества участников регистрация будет остановлена).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md.

SputnikPro — проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств.

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Василий Конов наибольшую известность получил как корреспондент и спортивный комментатор дирекции спортивного вещания Первого канала. После окончания школы поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. Учился в радиогруппе, одновременно работая на радиостанциях "Маяк" и "Радио 101". С января 1998-го по ноябрь 2010 года был корреспондентом и комментатором дирекции спортивного вещания ОАО "ОРТ", впоследствии — ОАО "Первый канал".

© Sputnik / Владимир Астапкович Василий Конов

Неоднократно выезжал в составе бригад телеканала для освещения Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по футболу, брал флеш-интервью у игроков и тренеров в перерывах футбольных трансляций. Был ведущим телепередач "Футбольное обозрение", "Время футбола" и "На футболе", параллельно работал для информационных телепрограмм "Новости" и "Время". Работал комментатором на чемпионате мира по футболу 2010 года. Вел на "Нашем радио" передачу "Ради спортивного интереса" и авторскую колонку в журнале "Русский Newsweek".

© Sputnik / Валерий Мельников Василий Конов

С 2010 по 2017 год возглавлял агентство спортивных новостей Р-Спорт (входит в состав МИА "Россия сегодня"). Обладатель "Золотого микрофона" как лучший спортивный журналист 2017 года. Награжден орденом Дружбы, а также памятными медалями за проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани.

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