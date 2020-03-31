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Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik, фото из архива

Вебинар SputnikPro: Как писать о спорте и делать на этом трафик

© Sputnik / Aleksey Danichev
Общество
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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (36)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200331/29719925/webinar-sputnikpro-kak-pisat-o-sporte-i-delat-na-etom-trafik.html

В рамках второй онлайн-сессии будет обсуждаться, что писать и показывать в эфире в условиях, когда пандемия коронавируса парализовала спорт.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Международная образовательная программа SputnikPro запускает вторую онлайн-сессию на тему "Как писать о спорте и делать на этом трафик в условиях распространения коронавируса". К участию в вебинаре приглашаются журналисты, блогеры, руководители и сотрудники СМИ.

Микрофон в студии радио Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Пандемия коронавируса парализовала спорт. Отменены или перенесены мировые матчи, турниры и другие спортивные состязания. В ходе онлайн-сессии своим мнением, о чем говорить и показывать в этих условиях, поделится известный спортивный комментатор, номинант премии "Золотой микрофон" как лучший спортивный журналист 2017 года, телеведущий, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Василий Конов.

Вебинар SputnikPro состоится в пятницу, 3 апреля, в 13.00. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму (регистрация открыта до 12.00, 2 апреля). Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено (при достижении максимального количества участников регистрация будет остановлена).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md.

SputnikPro — проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств.

Студия радио Sputnik.
© Sputnik / Нина Зотина
Радио Sputnik сохраняет позицию лидера по цитируемости среди радиостанций
Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более, чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Василий Конов наибольшую известность получил как корреспондент и спортивный комментатор дирекции спортивного вещания Первого канала. После окончания школы поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. Учился в радиогруппе, одновременно работая на радиостанциях "Маяк" и "Радио 101". С января 1998-го по ноябрь 2010 года был корреспондентом и комментатором дирекции спортивного вещания ОАО "ОРТ", впоследствии — ОАО "Первый канал".

Василий Конов
© Sputnik / Владимир Астапкович
Василий Конов

Неоднократно выезжал в составе бригад телеканала для освещения Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по футболу, брал флеш-интервью у игроков и тренеров в перерывах футбольных трансляций. Был ведущим телепередач "Футбольное обозрение", "Время футбола" и "На футболе", параллельно работал для информационных телепрограмм "Новости" и "Время". Работал комментатором на чемпионате мира по футболу 2010 года. Вел на "Нашем радио" передачу "Ради спортивного интереса" и авторскую колонку в журнале "Русский Newsweek".

Василий Конов
© Sputnik / Валерий Мельников
Василий Конов

С 2010 по 2017 год возглавлял агентство спортивных новостей Р-Спорт (входит в состав МИА "Россия сегодня"). Обладатель "Золотого микрофона" как лучший спортивный журналист 2017 года. Награжден орденом Дружбы, а также памятными медалями за проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани.

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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (36)

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