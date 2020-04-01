Ответ министра - как граждан Молдовы будут возвращать домой из-за рубежа

Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля проанализировал ситуацию с гражданами нашей страны, которые хотят вернуться домой из-за границы в условиях мировой пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Кризис, связанный с пандемией, затронул многих граждан Молдовы, которые оказались заблокированными за рубежом. Правительство Молдовы и министерство иностранных дел и европейской интеграции страны пытаются найти решения для скорейшего возвращения на родину соотечественников. Об этом заявил глава МИДЕИ Олег Цуля на брифинге в среду.

"Министерство систематизирует списки граждан, желающих вернуться на родину из-за рубежа. Они должны указать имя и фамилию, контактный номер телефона, адрес электронной почты, точный адрес прописки в Молдове. Мы составим подробные списки граждан, которых необходимо будет вернуть домой из каждой из стран", - заявил Цуля.

В первую очередь на родину будут возвращать чартерными рейсами пожилых людей, лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи в Молдове, матерей с детьми, студентов, которые вынужденно остались за рубежом.

"Министерство продолжит составлять такие списки ежедневно и еженедельно. МИДЕИ будет выходить с предложениями к Органу гражданской авиации, Комиссии по чрезвычайным ситуациям для организации таких рейсов. Граждане Молдовы должны будут оплатить минимальную стоимость билета для возвращения в Молдову", - сообщил глава МИДЕИ.

Цуля уточнил - в ближайшие две недели предстоит вернуть граждан Молдовы чартерными рейсами из Лондона, Дублина, Мадрида, Франкфурта, Варшавы, Праги, Москвы. Авиакомпании обязаны согласовать с Национальной кассой социального страхования оформление страховки для всех лиц, включенных в списки МИДЕИ.

"Благодаря усилиям МИДЕИ нам удалось вернуть на родину порядка 4 тысяч человек. За 10 дней наши граждане вернулись домой чартерами из Франции, России, Англии, Турции, Италии, Израиля, Румынии, Украины, Германии, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии", - добавил чиновник.

Вся информация о чартерных рейсах будет публиковаться на сайтах правительства, МИДЕИ, дипломатических представительств Молдовы за рубежом. Есть договоренности у внешнеполитического ведомства республики и в отношении граждан РМ, оказавшихся в отдаленных от родины странах.

"Вчера нам удалось договориться о доставке 8 молдавских граждан из Дубая. Спецрейс доставит их в Кишинев завтра", - сказал Цуля.

МИДЕИ ведет переговоры с органами власти России и Украины для доставки молдавских граждан, оказавшихся в дальнем зарубежье, по их доставке в Киев и Москву, а оттуда - уже в Кишинев.

"Мы хотим вернуть на родину как можно больше граждан нашей страны, но таким образом, чтобы не изменилась эпидемическая ситуация в Молдове и не подвергалась опасности система здравоохранения страны, в целом", - резюмировал министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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