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Путин: власти России и далее будут действовать на опережение в борьбе с COVID-19

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (452)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200402/29746936/putin-vlasti-i-dalee-budut-deystvovat-na-operezhenie-v-borbe-s-covid-19.html

В четверг российский лидер выступил с новым посланием к согражданам в связи с ситуацией по коронавирусу.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Пик эпидемии в мире и в России еще не пройден, но нерабочая неделя показала, что удается снизить риски по коронавирусу, заявил президент России Владимир Путин в четверг в своем втором за последнюю неделю обращении к нации.

Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества. 26 марта 2020.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин о ситуации с COVID-19: "Она изменится к лучшему, это сто процентов"

Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, сказал глава государства.

"Что считаю принципиально важным, нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных заведениях", - подчеркнул Путин в своем обращении к нации.

"В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение развития болезни", - особо отметил президент.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин поддержал введение в Москве всеобщего карантина

В Москве, по его словам, пока не удается переломить ситуацию. Жесткость ограничений на местах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.

Власти РФ, по словам Путина, и дальше будут действовать на опережение в борьбе с коронавирусом.

Дополнительные решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации в России.

"Мною принято решение - продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы" ,- сказал президент в обращении к гражданам России.

Органы власти, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.

Путин призвал россиян предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям медиков.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (452)

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