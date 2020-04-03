С Апеннин на Иберийский полуостров: очаг пикового заражения COVID-19 сместился

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В стране выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает Минздрав Испании.
Этот показатель выше, чем в Италии, где сообщалось о более чем 115 тысячах случаев.
Погибших около 11 тысяч, только за минувшие сутки скончались 932 пациента. В то же время 30,5 тысячи человек выздоровели.
В Мадриде с начала эпидемии выявлено более 34 тысяч случаев заболевания, умерли 4,5 тысячи человек, в Каталонии – 23,5 тысячи случаев, из них умерли 2,3 тысячи.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK