С Апеннин на Иберийский полуостров: очаг пикового заражения COVID-19 сместился

По числу выявленных случаев инфицирования Испания вышла на первое место в Европе, превзойдя показатель Италии.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В стране выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает Минздрав Испании.

Этот показатель выше, чем в Италии, где сообщалось о более чем 115 тысячах случаев.

Погибших около 11 тысяч, только за минувшие сутки скончались 932 пациента. В то же время 30,5 тысячи человек выздоровели.

В Мадриде с начала эпидемии выявлено более 34 тысяч случаев заболевания, умерли 4,5 тысячи человек, в Каталонии – 23,5 тысячи случаев, из них умерли 2,3 тысячи.

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