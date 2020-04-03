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Коронавирус в Испании.

С Апеннин на Иберийский полуостров: очаг пикового заражения COVID-19 сместился

© REUTERS / SUSANA VERA
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (469)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200403/29756831/s-apennin-na-iberiyskiy-poluostrov-ochag-pikovogo-zarazheniya-covid-19-smestilsya.html

По числу выявленных случаев инфицирования Испания вышла на первое место в Европе, превзойдя показатель Италии.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В стране выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает Минздрав Испании.

Этот показатель выше, чем в Италии, где сообщалось о более чем 115 тысячах случаев.

Погибших около 11 тысяч, только за минувшие сутки скончались 932 пациента. В то же время 30,5 тысячи человек выздоровели.

В Мадриде с начала эпидемии выявлено более 34 тысяч случаев заболевания, умерли 4,5 тысячи человек, в Каталонии – 23,5 тысячи случаев, из них умерли 2,3 тысячи.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (469)

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