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Хмурое небо.

Опустевшее небо над Европой: как работают аэропорты - фото, видео

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200403/29757226/opustevshee-nebo-nad-europ-kak-rabotayut-aeroporty-photo-video.html

Рейсы не прекращены полностью, но сильно изменились характер перевозок и интенсивность воздушного сообщения.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В конце марта и начале апреля в небе над Европой выполнялись в основном грузовые и репатриационные рейсы, сообщает Eurocontrol.

По данным организации, которая отвечает за организацию воздушного движения в ЕС, из-за пандемии коронавируса авиасообщение в марте 2020 года в годовом выражении снизилось на 65%.

В последние четыре дня марта трафик в сравнении с тем же периодом 2019 года упал на 86-88 процентов.

​Сокращение авиарейсов приводит к оптимизации или приостановке работы аэропортов. В Париже закрыт аэропорт Орли. Воздушное движение в небе над Францией сократилось на 91%.

Лондонский аэропорт Хитроу, самый загруженный в Европе, работает на 25 процентов своих мощностей. Гатвик временно закрыл свой северный терминал.

Аэропорт Хитроу в Лондоне.
© Sputnik / Владимир Сергеев
Аэропорт "Хитроу" в Лондоне.

В аэропорту Франкфурта, который потерял 90 процентов пассажиропотока, не работают два терминала. В Риме в Фьюмичино - один из двух.

Мужчина смотрит на небо.
© CC0 / Pixabay / T_ushar
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В мадридском аэропорту работает только один из четырех терминалов. В Барселоне весь оставшийся трафик в аэропорту Эль-Прат переведен в один терминал.

В Москве в Шереметьево временно закрыт терминал D. Международные рейсы с 1 апреля переведены в терминал F, внутренние – в терминал В.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (480)

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