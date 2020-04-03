Опустевшее небо над Европой: как работают аэропорты - фото, видео

Рейсы не прекращены полностью, но сильно изменились характер перевозок и интенсивность воздушного сообщения.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В конце марта и начале апреля в небе над Европой выполнялись в основном грузовые и репатриационные рейсы, сообщает Eurocontrol.

По данным организации, которая отвечает за организацию воздушного движения в ЕС, из-за пандемии коронавируса авиасообщение в марте 2020 года в годовом выражении снизилось на 65%.

В последние четыре дня марта трафик в сравнении с тем же периодом 2019 года упал на 86-88 процентов.

​Сокращение авиарейсов приводит к оптимизации или приостановке работы аэропортов. В Париже закрыт аэропорт Орли. Воздушное движение в небе над Францией сократилось на 91%.

Лондонский аэропорт Хитроу, самый загруженный в Европе, работает на 25 процентов своих мощностей. Гатвик временно закрыл свой северный терминал.

© Sputnik / Владимир Сергеев Аэропорт "Хитроу" в Лондоне.

В аэропорту Франкфурта, который потерял 90 процентов пассажиропотока, не работают два терминала. В Риме в Фьюмичино - один из двух.

В мадридском аэропорту работает только один из четырех терминалов. В Барселоне весь оставшийся трафик в аэропорту Эль-Прат переведен в один терминал.

В Москве в Шереметьево временно закрыт терминал D. Международные рейсы с 1 апреля переведены в терминал F, внутренние – в терминал В.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK