Опустевшее небо над Европой: как работают аэропорты - фото, видео

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В конце марта и начале апреля в небе над Европой выполнялись в основном грузовые и репатриационные рейсы, сообщает Eurocontrol.
По данным организации, которая отвечает за организацию воздушного движения в ЕС, из-за пандемии коронавируса авиасообщение в марте 2020 года в годовом выражении снизилось на 65%.
В последние четыре дня марта трафик в сравнении с тем же периодом 2019 года упал на 86-88 процентов.
#COVID19 – snapshot of what the traffic looked like this Sunday, 29 March, compared to Sunday 31 March 2019 across the @eurocontrol area. @Transport_EU @IATA @A4Europe @ECACceac @ACI_EUROPE @CANSOEurope @eraaorg pic.twitter.com/jctm4JN6R4— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) March 30, 2020
Сокращение авиарейсов приводит к оптимизации или приостановке работы аэропортов. В Париже закрыт аэропорт Орли. Воздушное движение в небе над Францией сократилось на 91%.
Лондонский аэропорт Хитроу, самый загруженный в Европе, работает на 25 процентов своих мощностей. Гатвик временно закрыл свой северный терминал.
В аэропорту Франкфурта, который потерял 90 процентов пассажиропотока, не работают два терминала. В Риме в Фьюмичино - один из двух.
В мадридском аэропорту работает только один из четырех терминалов. В Барселоне весь оставшийся трафик в аэропорту Эль-Прат переведен в один терминал.
В Москве в Шереметьево временно закрыт терминал D. Международные рейсы с 1 апреля переведены в терминал F, внутренние – в терминал В.
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