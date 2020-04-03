Будьте дома: "Песняры" придут к вам

Концерт легендарной группы можно будет посмотреть, не нарушая главного призыва дня: "Оставайтесь дома".

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. В субботу есть резон выкроить в своем времяпрепровождении паузу для пищи духовной: 4 апреля, в 19:00 в рамках проекта #БЕЗАНТРАКТА в пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-концерт группы "Песняры".

Трансляция будет на сайтах агентства - sputnik.by и партнёра проекта - фонтанка.ру.

Таким образом, предоставляется прекрасная возможность приятного семейного или индивидуального просмотра, который позволит вспомнить, а то и впервые узнать композиции легендарной команды.

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