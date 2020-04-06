Российские военные помогают Италии и Сербии бороться с коронавирусом

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию, приступили к практическому выполнению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник в министерстве обороны РФ.
Как уточнили в оборонном ведомстве, "в качестве первоочередных объектов проведения работ выбраны две важнейшие медицинские организации Белграда. Первое это клиника акушерства и гинеоклогии "Народный фронт". Второе - медицинский клинический центр имени "Драгоша Мишевича", где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией".
"Российские врачебно-сестринские бригады на первоначальном этапе привлекаются для анализа эпидемиологической обстановки, консультирования и обучения сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, а в дальнейшем и оказания непосредственно медицинской помощи пациентам", - добавили в Минобороны России.
Также подразделения РХБЗ и специальная военная техника привлечены к санитарной обработке и дезинфекции лечебных учреждений.
Помощь Италии
"Подготовка проходила в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. В ходе совместной подготовки врачей российские и итальянские коллеги обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале", - говорится в сообщении.
Также уже завершено дооборудование отделений интенсивной терапии, где российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией. Сейчас проводится проверка и настройка всего установленного оборудования.
"Со следующей недели российские специалисты в круглосуточном режиме в три смены будут осуществлять прием, диагностику и лечение заболевших в двух отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении полевого госпиталя", - сообщили в министерстве обороны России.
Уточняется, что госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK