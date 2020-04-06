Российские военные помогают Италии и Сербии бороться с коронавирусом

В Сербии российские специалисты в первую очередь сконцентрируются на двух важнейших медицинских организациях Белграда. А в итальянском Бергамо скоро начнут работу по приему и лечению больных.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию, приступили к практическому выполнению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник в министерстве обороны РФ.

"Военнослужащие провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ. На территории военно-медицинской академии Вооруженных Сил Сербии развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции", - говорится в сообщении

Как уточнили в оборонном ведомстве, "в качестве первоочередных объектов проведения работ выбраны две важнейшие медицинские организации Белграда. Первое это клиника акушерства и гинеоклогии "Народный фронт". Второе - медицинский клинический центр имени "Драгоша Мишевича", где изолированы и проходят лечение пациенты с тяжелой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией".

"Российские врачебно-сестринские бригады на первоначальном этапе привлекаются для анализа эпидемиологической обстановки, консультирования и обучения сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, а в дальнейшем и оказания непосредственно медицинской помощи пациентам", - добавили в Минобороны России.

Также подразделения РХБЗ и специальная военная техника привлечены к санитарной обработке и дезинфекции лечебных учреждений.

Помощь Италии

В Минобороны также сообщили, что российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами прошли подготовку к работе по приему пациентов в полевом госпитале Бергамо.

"Подготовка проходила в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. В ходе совместной подготовки врачей российские и итальянские коллеги обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале", - говорится в сообщении.

Также уже завершено дооборудование отделений интенсивной терапии, где российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией. Сейчас проводится проверка и настройка всего установленного оборудования.

"Со следующей недели российские специалисты в круглосуточном режиме в три смены будут осуществлять прием, диагностику и лечение заболевших в двух отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении полевого госпиталя", - сообщили в министерстве обороны России.

Уточняется, что госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK