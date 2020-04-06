Мишустин рассказал, как граждан России будут вывозить из-за рубежа

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Кабмин РФ прикладывает максимум усилий для быстрого возвращения россиян на родину в условиях пандемии коронавируса. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил премьер России Михаил Мишустин.

"Полная и объективная информация позволит нам четко организовать работу и быстрее вернуть вас на родину, к близким и родным. Правительство прикладывает для этого все усилия", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам, главы кабмина РФ, график первых рейсов для возвращения россиян из-за рубежа появится в понедельник вечером. Планирование вылетов будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями.

Как пояснил Мишустин, на портале стопкоронавирус.рф будет публиковаться информация о соответствующих рейсах.

Премьер правительства РФ также призвал россиян за рубежом быть ответственными и писать заявления на вылет, только если им действительно надо вернуться в Россию именно сейчас.

По словам Мишустина, оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись. В результате, как отметил премьер РФ, самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли.

"Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно, пишите заявление, только если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас", - сказал председатель правительства.

Мишустин обратил внимание на то, что полная и объективная информация позволит властям четко организовать работу и быстрее вернуть россиян домой.

Кроме того, как уточнил российский премьер, власти РФ продлят визы иностранцам, которые не могут вернуться домой.

Ранее в посольстве РФ в Молдове сообщили, что 6 апреля оперативный штаб опубликует график централизованного вывоза россиян из-за рубежа.

Россияне, желающие вернутся на родину, должны заполнить электронную анкету на едином портале государственных услуг.

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