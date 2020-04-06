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Вариант "самоизоляции": забаррикадировался в магазине с выпивкой и порно

© Sputnik / Alexander Vilf
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (521)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200406/29784998/variant-samoizolyatsii-zabarrikadirovalsya-v-magazine-s-vypivkoy-i-porno.html

Первый эпизод "карантинной одиссеи" закончился с приходом полиции, однако затем последовала вторая серия.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Вся история приключилась во французском городе По. Там задержали мужчину, который во время своей ночной "изоляции" в гипермаркете "Ашан" коротал время, нажимая на алкоголь и устроив просмотр порнофильмов. 

Ночное приключение завершилось для выходца из Польши в больничной палате, куда он попал из-за тяжелого опьянения, сообщает портал 20Minutes.

Там нетрезвый мужчина разбил аппарат стоимостью 15 тысяч евро.

Теперь "изолировавшемуся" в магазине мужчине предстоит судебное разбирательство.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (521)

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