Вариант "самоизоляции": забаррикадировался в магазине с выпивкой и порно

Первый эпизод "карантинной одиссеи" закончился с приходом полиции, однако затем последовала вторая серия.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Вся история приключилась во французском городе По. Там задержали мужчину, который во время своей ночной "изоляции" в гипермаркете "Ашан" коротал время, нажимая на алкоголь и устроив просмотр порнофильмов.

Ночное приключение завершилось для выходца из Польши в больничной палате, куда он попал из-за тяжелого опьянения, сообщает портал 20Minutes.

Там нетрезвый мужчина разбил аппарат стоимостью 15 тысяч евро.

Теперь "изолировавшемуся" в магазине мужчине предстоит судебное разбирательство.

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