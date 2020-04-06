Разработано в России: алгоритм лечения при тяжелой форме коронавируса

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Лечение основано на применении "Даларгина", начинаются клинические исследования.
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Этот препарат зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты тканей и органов — легких, печени, поджелудочной железы.
Исследования на животных показали, что использование "Даларгина" повысило выживаемость от 70% до 100% в зависимости от схемы введения препарата.
"С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата "Даларгин", доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований "Даларгина" при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома", — отметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
По данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.
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