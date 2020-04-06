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Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины.

Разработано в России: алгоритм лечения при тяжелой форме коронавируса

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (521)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200406/29789956/razrabotano-v-russia-algoritm-lecheniya-pri-tyazheloy-forme-koronavirusa.html

Терапия основывается на применении зарегистрированного лекарственного препарата, сейчас проходят клинические испытания.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Лечение основано на применении "Даларгина", начинаются клинические исследования.

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Публикация от ФМБА России (@fmba_of_russia)

Этот препарат зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты тканей и органов — легких, печени, поджелудочной железы.

Исследования на животных показали, что использование "Даларгина" повысило выживаемость от 70% до 100% в зависимости от схемы введения препарата.

Лаборатория.
© CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic
Препарат для лечения коронавируса: разработано в России

"С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата "Даларгин", доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований "Даларгина" при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома", — отметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (521)

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