Разработано в России: алгоритм лечения при тяжелой форме коронавируса

Терапия основывается на применении зарегистрированного лекарственного препарата, сейчас проходят клинические испытания.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Лечение основано на применении "Даларгина", начинаются клинические исследования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФМБА России (@fmba_of_russia) 6 Апр 2020 в 8:32 PDT

Этот препарат зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты тканей и органов — легких, печени, поджелудочной железы.

Исследования на животных показали, что использование "Даларгина" повысило выживаемость от 70% до 100% в зависимости от схемы введения препарата.

"С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата "Даларгин", доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований "Даларгина" при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома", — отметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

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