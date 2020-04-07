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Помощь военных из России медикам в Сербии и благодарность Италии - видео

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20200407/29792102/pomosch-voennykh-iz-russia-medikam-serbia-i-blagodarnost-italiy--video.html

Дезинфекция и прием пациентов - российские военные находятся на передовой борьбы с коронавирусом в Сербии и Италии.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Две бригады российских военных врачей начали в Белграде прием пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Прием проходит в медицинском клиническом центре имени Драгиши Мишовича.

Уточняется, что сначала российские медики изучили организацию лечебного процесса, познакомились с диагностическим оборудованием и спецификой работы своих сербских коллег.

"Военные специалисты проводят комплексную диагностику пациентов, собирают анамнез, вырабатывают и предлагают тактику лечения на основе международных стандартов оказания медицинской помощи. В связи с большим количеством заболевших и связанной с этим высокой нагрузкой на медицинский персонал больницы помощь российских специалистов была высоко оценена сербскими коллегами", - подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, еще пять врачебно-сестринскиих бригад направлены для оценки эпидемиологической обстановки в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац.

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Российские специалисты консультируют сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, делятся опытом лечения высокопатогенных болезней. Уточняется также, что одна бригада медиков находится в резерве "для реагирования на экстренные изменения эпидемиологической обстановки, а также ежедневного контроля состояния здоровья российских военнослужащих".

Подразделения РХБ защиты и специальная военная техника провели санитарную обработку в Белградской инфекционной больнице и клиническом центре "Земун", куда доставляют большую часть пациентов с подозрением на COVID-19.

Еще одна группа специалистов провела дезинфекцию городской больницы города Валево, также лидирующего по численности заболевших в Сербии.

Благодарность Италии

Мэр итальянской коммуны Горлаго Елена Грена поблагодарила российских военнослужащих в пансионате Святого Джузеппе за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, Грена вручила военным книгу об истории города с благодарственной надписью.

"Чрезвычайная ситуация, в которой мы находимся из-за эпидемии COVID-19, принесла в наши дома болезни и страдания, но в очередной раз заставила нас понять, что такие ценности, как умение проявить соболезнования и оказать помощь в трудную минуту, спасут нас. Спасибо за вашу ценную помощь и за тяжелую работу по очистке наших домов отдыха Святого Джузеппе", - гласит текст.

К этому моменту дезинфекция пансионатов для пожилых людей проведена в 30 населенных пунктах Ломбардии.

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