Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом - в формате VR-реконструкции

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Проект "Неизвестный знаменосец", подготовленный к 75-летию Великой Победы и рассказывающий в формате виртуальной реальности о водружении на Рейхстаг флагов и знамен Красной армии, презентуют во вторник.

Авторы подчеркнули, что это новый иммерсивный проект, созданный совместно Общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат".

В работе обращают внимание на символическое и стратегическое значении спецоперации "Знамя Победы", в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек.

"В проекте, который выполнен в технологии VR-реконструкции, представлена история 12 флагов и знамен, а также групп красноармейцев, которые стремились и смогли установить свои знамена над Рейхстагом", - отмечают авторы.

"Для работы мы использовали большое количество архивных материалов, фотографий, документальной съемки. Всю крышу Рейхстага целиком нам пришлось воссоздавать по чертежам и обрывочным изображениям. Рада, что нам удалось по кусочкам собрать какую-то часть личных историй бойцов и групп. Это же касается истории флагов, обстоятельств боевых действий тех дней", - рассказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

"Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй появляется история дюжины красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха во время и после боев. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.

Российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко и Максим Демченко, а также телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев приняли участие в озвучке проекта.

"Открывая новые страницы истории, особенно связанные с победоносным завершением страшной войны, мы еще глубже погружаемся не просто в прошлое, а в ту реальность, в которой жили наши бабушки и дедушки. Они не щадили своей жизни и здоровья ради своих внуков. Чтобы они могли нами гордиться, каждый из нас должен быть знаменосцем в благих целях и в труде", - подчеркнул глава Исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Гендиректор "Красного квадрата" Илья Кривицкий, в свою очередь, обратил внимание на то, что "о Победе можно рассказывать разным языком, в том числе с помощью таких иммерсивных, высокотехнологичных проектов". По его словам, сегодня молодых людей и детей надо впечатлять, поражать, чтобы заставить остановиться и задуматься.

"Возможно, посмотрев "Неизвестного знаменосца", кто-то впервые решит прочитать книгу о войне или посмотрит исторический фильм. В общем, такие проекты – это своего рода процесс воспитания, вопрос культуры", - сказал Кривицкий.

Проект "Неизвестный знаменосец" продолжает серию экспериментов МИА "Россия сегодня" в области высокотехнологичной журналистики. Он доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.

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