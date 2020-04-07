ВОЗ: в мире не хватает почти 6 миллионов медсестер

Чтобы решить проблему дефицита медперсонала, в среднем ежегодный рост выпускающихся медицинских сестер должен составлять около 8%, отметили в ВОЗ.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. В мире остро ощущается нехватка медсестер. Особенно это проявилось в условиях распространения коронавируса. Дефицит сестринского персонала сейчас составляет порядка 5,9 миллиона кадров. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения "Состояние сестринского дела в мире".

В ВОЗ уточнили, что в целом в мире насчитывается приблизительно 28 миллионов работников сестринских служб. С 2013 по 2018 год их численность выросла на 4,7 миллиона.

"Дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 миллиона, причем наиболее остро проблема нехватки медсестер стоит в Африке, Юго-Восточной Азии и Регионе ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, а также в ряде стран Латинской Америки", - говорится в исследовании.

Как отмечают в ВОЗ, чтобы не допустить глобального дефицита кадров странам, сталкивающимся с этой проблемой, следует обратить внимание на образование. Рост выпускающихся медицинских сестер должен составлять примерно 8% в год. При этом, ежегодные затраты на это будут насчитывать около 10 долларов на душу населения.

Эксперты обратили внимание на то, что сложившаяся ситуация привела политиков многих государств к пониманию того, насколько важны работники системы здравоохранения.

"Каждый доллар, вложенный в развитие сестринского дела, приносит очевидную для всех и ощутимую отдачу в том, что касается здоровья и благополучия людей и семей", - отметила председатель Международного совета медицинских сестер Аннетт Кеннеди.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире составляет миллион 350,5 тысячи. Количество выздоровевших превысило 285 тысяч, а число погибших - почти 75 тысяч.

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