Вебинар SputnikPro: как снимать и писать, когда ты один мультимедийный в поле

Новый вебинар в рамках SputnikPro состоится уже в пятницу. О том, как правильно снимать и писать, расскажет Андрей Станавов.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий образовательной программы SputnikPro. В пятницу, 10 апреля, в 13.00, состоится вебинар на тему "Снять и написать: когда ты один мультимедийный в поле" с участием начальника отдела "Армия и силовые структуры" редакции сайта RIA.RU Андрея Станавова.

К участию в онлайн-сессий приглашается журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму (участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md.

Андрей Станавов окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности "инженер-конструктор авиационных двигателей". В пишущей журналистике и PR более 12 лет, фотографией занимается со времен пленочных камер. Начинал внештатным корреспондентом в отраслевом агентстве "Авиапорт", затем несколько лет проработал в подведомственной структуре Роскосмоса и международном информагентстве "Интерфакс" на должностях от внештатника до спецкора-новостника по оборонной тематике. Из "Интерфакса" перешел в пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия" на должность главного специалиста. В МИА "Россия сегодня" работает с лета 2017 года.

© Photo : Андрей Станавов, личный архив Андрей Станавов

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