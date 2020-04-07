В России запатентован "капкан" для коронавируса

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Молекулу, которая будет использоваться в препарате, предназначенном для терапии коронавируса COVID-19, запатентовала российская фармацевтическая компания "Р-Фарм", сообщил на конференции председатель совета директоров компании Алексей Репик.

"У нас на сегодняшний день запущена и запатентована абсолютно новая молекула, которая работает как ловушка для вируса", - сказал Репик, напомнив, что за счет ее действия блокируется быстрое, экспоненциальное размножение вируса в организме человека.

По его словам, уже в этом году этот продукт должен дополнить первые два препарата компании для быстрого лечения пациентов.

"Р-Фарм" в конце марта сообщала РИА Ноовости, что подала международную патентную заявку на средство против нового коронавируса. Биотехнологическая молекула, разрабатываемая компанией, имеет способность "прикидываться" рецептором эпителия легочной ткани, таким образом обманывая возбудителя болезни. В результате ловушка не даст вирусу пройти в легочную ткань и будет препятствовать серьезной воспалительной реакции в легких. Выпуск препарата начнется после завершения клинических испытаний,

ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии.

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