Не забудьте посмотреть в небо: сегодня ночью землян ждет суперлуние-2020

Правда, чтобы увидеть редкое явление во всей красе, придется встать очень рано, еще до первых петухов.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Планета-спутница в ночь с 7 на 8 апреля в фазе полнолуния подойдет максимально близко к Земле, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.

"Сегодня ночью с 7 на 8 апреля все жители, где только видна Луна на небе, могут наблюдать самую большую Луну 2020 года", - сказала Кошман.

Она напомнила, что в течение года происходит 12 или 13 полнолуний. Кроме того, Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите – то отдаляется, то приближается (среднее расстояние от нашей планеты до спутника - 380 тысяч километров). Сегодня она проходит перигей (наиболее близкую к Земле точку) - 356 908 километров. В то же время в 5.36 8 апреля наступит полнолуние.

Моменты, когда два эти явления практически совпадают по времени, астрономы называют суперлунием.

"Нужно сказать о том, что суперлуния бывают каждый год, но достаточно короткие промежутки, меньше девяти часов, происходят не так часто. Сегодня можно будет наблюдать самую большую Луну года", – пояснила Кошман.

Она добавила, что если позволит погода, чуть ниже полной Луны можно будет увидеть яркую звезду из созвездия Девы Спику, а выше и левее – Капеллу из созвездия Возничий.

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