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7 марта 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике.

Путин об эпидемии: пик не пройден, ситуацию отслеживаем, важно извлечь уроки

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (537)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200407/29802451/putin-ob-epidemii-pik-ne-proyden-situatsiyu-otslezhivaem-vazhno-izvlech-uroki.html

По словам главы государства, в России учитывают и позитивный, и негативный опыт других стран, чтобы избежать чужих ошибок.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Пик эпидемии коронавируса еще не пройден, заявил президент России Владимир Путин. Он также призвал учиться на чужих ошибках.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: власти России и далее будут действовать на опережение в борьбе с COVID-19

"Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. <...> Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, <...> извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества", — сказал российский лидер на совещании по борьбе с распространением инфекции, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".

В России 7497 заболевших, 494 человека выздоровели, 58 скончались. Проведено более 795 тысяч тестов. В большинстве регионов действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, апрель объявлен нерабочим. Прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (537)

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