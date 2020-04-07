Путин об эпидемии: пик не пройден, ситуацию отслеживаем, важно извлечь уроки

По словам главы государства, в России учитывают и позитивный, и негативный опыт других стран, чтобы избежать чужих ошибок.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Пик эпидемии коронавируса еще не пройден, заявил президент России Владимир Путин. Он также призвал учиться на чужих ошибках.

"Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. <...> Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, <...> извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества", — сказал российский лидер на совещании по борьбе с распространением инфекции, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".

В России 7497 заболевших, 494 человека выздоровели, 58 скончались. Проведено более 795 тысяч тестов. В большинстве регионов действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, апрель объявлен нерабочим. Прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

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