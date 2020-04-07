Очаг пандемии погашен: китайский город Ухань выходит из карантина - видео

"Родина" распространившегося по всему миру нового коронавируса была закрыта для выезда и въезда в течение двух с половиной месяцев.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии COVID-19 и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.

В ночь на 8 апреля власти открыли трассы, ведущие из города, и разрешили людям на автомобилях выехать из города. Прямую трансляцию с места вело Центральное телевидение Китая.

Ухань с 23 января оказался фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы. В город не впускали и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы. Жителям Уханя запретили покидать город без особого разрешения.

С 28 марта в Ухане было возобновлено железнодорожное сообщение на въезд в город, а с 8 апреля будет открыто и на выезд. Планируется частично возобновить и авиасообщение.

Ранее власти провинции Хубэй сообщили, что жители Уханя смогут выехать при условии, что они здоровы и не представляют угрозы для других.

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