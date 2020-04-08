Путин об эпидемии: в определяющие 2-3 недели все ресурсы надо собрать в кулак

В среду российский лидер провел в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Мы можем и обязаны на каждый из вариантов развития ситуации разработать план действий, тогда меры будут эффективными, заявил президент России.

По его словам, определяющими станут ближайшие 2-3 недели, потому нужна максимальная концентрация ресурсов. Есть твердое намерение бороться за каждую жизнь, отметил глава государства.

"Необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы", - сказал Путин на совещании с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу.

Действовать всем регионам в свете коронавируса по единому шаблону неэффективно, уверен президент РФ.

"У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях в субъекте федерации в целом. Принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых - защита жизни и здоровья людей", - сказал Путин.

"Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы, в том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах инфекционных, отделениях", - проинформировал глава государства.

Он отметил, что еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ, реанимобили и машины скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

Президент России подчеркнул, что, предоставляя регионам широкие возможности при борьбе с коронавирусом, спрашивать с них власти будут строго.

Власти РФ в ближайшее время выделят регионам 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам из-за распространения коронавируса, заявил глава государства.

"Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят регионам", - сказал Путин на совещании с главами регионов.

Нужно смягчить удар для бизнеса из-за коронавируса, потери для него серьезны, указал Путин в ходе совещания с главами регионов.

"Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезны, а могут быть еще более значимыми", - сказал он.

Напомнив, что Россия в своей истории не раз проходила через серьезные испытания, Путин, обращаясь ко всем гражданам страны, подытожил: "Победим и эту заразу коронавирусную".

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