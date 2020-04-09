Экскурсию по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре теперь можно совершить онлайн

Посмотреть на прекрасные виды и узнать богатую историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры теперь можно, даже не выходя из дома.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. По Свято-Троицкой Сергиевой Лавре теперь можно совершить виртуальную экскурсию. Причем, она доступна на русском и английском языках, говорится на сайте монастыря.

Экскурсия доступна на смартфоне, персональном компьютере, а также через VR-шлем и cardboard.

"Мир виртуальной реальности открывает новые грани восприятия нашей действительности. Благодаря представленным сюжетам, Вы сможете увидеть прекрасные виды и узнать богатую историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – единственного во всей Московской области памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Вся экскурсия - это шесть роликов, где рассказывают об основных достопримечательностях Лавры. Отличительная черта их в том, что они сняты в формате панорамы. То есть появляется возможность увидеть все, что находится вокруг, не останавливая при этом видео. Для вращения живой картинки на персональном компьютере нужно использовать клавиши навигации.

Полностью все экскурсии можно посмотреть здесь.

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