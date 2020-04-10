Кику поблагодарил Россию за поддержку Молдовы в условиях кризиса

Глава молдавского правительства Ион Кику принял участие в межправительственном совете ЕАЭС, которое прошло в формате видеоконференции.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. В ходе заседания межправосвета ЕАЭС, состоявшегося во пятницу, страны-участницы обсудили меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19.

"Прежде всего хочу выразить благодарность всем вам, уважаемые руководители правительств, за ту помощь и сотрудничество, которое имеет место сегодня", - заявил Кику.

Глава молдавского кабмина подчеркнул, что Молдова хоть и обладает статусом наблюдателя в рамках ЕАЭС, но уже получила существенную помощь. Кику также выразил отдельную благодарность правительству РФ.

"Хочу поблагодарить вас за поставки тестеров и эвакуацию наших сограждан", - обратился молдавский премьер к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

В ходе заседания межправсовета ЕАЭС страны-участницы одобрили меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Также члены ЕМПС обсудили подготовку Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

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