Как подготовить наиболее интересный репортаж – на SputnikPro был дан ответ

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Мода на короткие новости проходит, люди наелись информационного фаст-фуда, им хочется более развернутых материалов, более интересного контента, который увлечет внимание читателя сразу при открытии материала. Об этом в ходе вебинара SputnikPro рассказал начальник отдела "Армия и силовые структуры" редакции сайта RIA.RU Андрей Санавов.

Акцент спикер сделал на написании текстов, дополненных иллюстрациями и видео. Времена, когда материалы готовила армия журналистов, уходят в прошлое, это дорого и непрактично.

Он уточнил, что спрос растет на текстовые материалы, люди страдают от нехватки времени, человеку проще открыть на своем электронном девайсе текстовый иллюстрированный репортаж и ознакомиться с ситуацией, чем просматривать длительное по хронометражу видео.

"Материал должен четко показать читателю – что и как происходит в определенном месте, в определенное время. В этом смысле мультимедийность, когда журналист может и сфотографировать, и снять видеоролик, помогает, как никогда", - сказал Станавов.

Неплохо, чтобы у репортера с собой было две фотокамеры, одна из которых с широкоугольным объективом, вспышка. Также неплохо иметь при себе экшн-видеокамеру, диктофон, запас батареек.

Если у репортера есть современный смартфон с хорошей камерой, можно осуществить съемку на этот носитель. Неотъемлемыми спутниками журналиста, отправляющегося на репортаж, должен быть компактный ноутбук или планшет. Во время записи интервью камеру лучше прикрепить на какой-то из предметов верхней одежды.

"При подготовке репортажа необходимо заручиться всей необходимой доступной информации по теме. Можно сделать максимальное количество официальных запросов, если речь идет о государственных ведомствах и учреждениях. Контакты официальных лиц следует записывать на бумажные носители, поскольку любое электронное устройство может "сесть" в самый ответственный момент", - уточнил Станавов.

Специалист добавил - работа с людьми чревата тем, что кто-то не любит, чтобы его снимали. Видеосъемку необходимо оговаривать с человеком заранее. Снимать лучше в художественном стиле, с открытой диафрагмой фотокамеры, когда задний фон размыт.

"Съемка любого события разделяется на общий план, общую картинку – читатель должен увидеть ситуацию сначала в целом. Любой репортаж и лонгрид без портретов невозможен, без общения с людьми осветить событие очень сложно. Портретов надо делать много, стараться отснять максимум кадров", - рассказал репортер.

Часто пресс-службы присылают фотографии такого низкого качества, что их невозможно опубликовать на сайт. Снимая портрет, следует учитывать фон. Невозможно снять, к примеру, командира подводной лодки, просто посадив его на стул. Надо проиллюстрировать характер его деятельности.

"Лонгриды позволяют человеку погрузиться в ситуацию, сцены фотографий могут появиться во время интервью с человеком, когда вы общаетесь на событии. Надо быть готовыми снять сюжетную фотолинию на ходу. Это значительно оживляет текст репортажа. Люди любят динамику, это вызывает интерес у читателя", - подчеркнул Станавов.

Живописные детали украшают текст, придают ему художественности, позволяют читателю увидеть полную картину происходящего. Любой репортаж строится на интервью – самую ценную информацию представят именно люди, находящиеся в теме.

"Необходимо проявлять элементарную вежливость к человеку, не стоит требовать что-либо у спикеров, подбегать с диктофоном или камерой. Это может привести к тому, что человек откажется с вами работать. Не следует пренебрегать подготовкой списка вопросов. Когда он есть у вас заранее, вам будет легче cделать качественный репортаж", - резюмировал Станавов.

Андрей Станавов окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности "инженер-конструктор авиационных двигателей". В пишущей журналистике и PR более 12 лет, фотографией занимается со времен пленочных камер. Начинал внештатным корреспондентом в отраслевом агентстве "Авиапорт", затем несколько лет проработал в подведомственной структуре Роскосмоса и международном информагентстве "Интерфакс" на должностях от внештатника до спецкора-новостника по оборонной тематике. Из "Интерфакса" перешел в пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия" на должность главного специалиста. В МИА "Россия сегодня" работает с лета 2017 года.

© Photo : Андрей Станавов, личный архив Андрей Станавов

SputnikPro — проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более, чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova