Мишустин считает, что меры борьбы с COVID-19 в ЕАЭС надо срочно согласовать

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Ограничения в рамках ЕАЭС, чтобы противостоять распространению коронавируса, следует согласовывать как можно скорее, в течение двух суток, а механизм предварительных консультаций должен работать в полную силу. Об этом заявил в пятницу премьер-министр правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета, которое прошло в формате видеоконференции.

"Важно, чтобы в полную силу работал механизм предварительных консультаций, с тем чтобы решения о введении временных ограничений, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, согласовывались максимально быстро, буквально в течение двух суток", - сказал Мишустин.

Как пояснил, глава российского кабмина, на случай дефицита товаров предусмотрена возможность адресной помощи.

"Важное направление, где мы должны активизировать наши усилия, – поддержка экономик. Совместными усилиями необходимо снизить влияние негативных факторов, научиться действовать в условиях неопределенности на мировых рынках. Это большая комплексная работа", - сказал Мишустин.

Российский премьер призвал страны ЕАЭС информировать друг друга о принятых и планируемых мерах по сохранению макроэкономической стабильности и торговли товарами в рамках союза.

В заседании Евразийского межправсовета принял участие и глава кабмина Молдовы Ион Кику, который подчеркнул, что республика хоть и обладает статусом наблюдателя в рамках ЕАЭС, но уже получила существенную помощь. Отдельную благодарность молдавский премьер выразил правительству РФ.

В ходе заседания межправсовета ЕАЭС страны-участницы одобрили меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Также члены ЕМПС обсудили подготовку Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

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