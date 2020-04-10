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Премьер-министр РФ М. Мишустин

Мишустин считает, что меры борьбы с COVID-19 в ЕАЭС надо срочно согласовать

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (583)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200410/29839647/mishustin-schitaet-chto-mery-borby-s-covid-19-v-eaes-nado-srochno-soglasovat.html

Совместными усилиями необходимо снизить влияние негативных факторов на экономики стран ЕАЭС, отметил Михаил Мишустин.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Ограничения в рамках ЕАЭС, чтобы противостоять распространению коронавируса, следует согласовывать как можно скорее, в течение двух суток, а механизм предварительных консультаций должен работать в полную силу. Об этом заявил в пятницу премьер-министр правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета, которое прошло в формате видеоконференции.

Флаги России и Молдовы
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"Важно, чтобы в полную силу работал механизм предварительных консультаций, с тем чтобы решения о введении временных ограничений, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, согласовывались максимально быстро, буквально в течение двух суток", - сказал Мишустин.

Как пояснил, глава российского кабмина, на случай дефицита товаров предусмотрена возможность адресной помощи.

"Важное направление, где мы должны активизировать наши усилия, – поддержка экономик. Совместными усилиями необходимо снизить влияние негативных факторов, научиться действовать в условиях неопределенности на мировых рынках. Это большая комплексная работа", - сказал Мишустин.

Российский премьер призвал страны ЕАЭС информировать друг друга о принятых и планируемых мерах по сохранению макроэкономической стабильности и торговли товарами в рамках союза.

В заседании Евразийского межправсовета принял участие и глава кабмина Молдовы Ион Кику, который подчеркнул, что республика хоть и обладает статусом наблюдателя в рамках ЕАЭС, но уже получила существенную помощь. Отдельную благодарность молдавский премьер выразил правительству РФ.

В ходе заседания межправсовета ЕАЭС страны-участницы одобрили меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Также члены ЕМПС обсудили подготовку Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (583)

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