Важно для желающих поступить в вузы России: что надо знать абитуриентам

Рассматривается вариант проведения отборочных испытаний в дистанционной форме. Условия для участия в онлайн-тестировании: наличие компьютера, подключения к интернету, видеокамеры.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Молдове предупреждает участников отбора на обучение в российских вузах в рамках квоты о переносе тестирования кандидатов на май этого года.

"Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, отборочные испытания (тестирование) кандидатов на уровни образования "бакалавриат" и "специалитет" переносятся на май этого года", - отметили в структуре.

Рассматривается вариант проведения экзамена в дистанционном формате.

Условия для участия в онлайн-тестировании: наличие компьютера, подключения к интернету, видеокамеры.

"Информация о формате отборочных испытаний, точное расписание тестирования будет размещено на сайте Российского центра науки и культуры в Кишиневе дополнительно", - пояснили в структуре.

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В представительстве Россотрудничества обратили внимание на то, что кандидатам стоит следить за информацией на сайте структуры, электронной почте и в личном кабинете на портале https://future-in-russia.com/. По всем вопросам необходимо обращаться по адресу электронной почты edu.md@yandex.ru.

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