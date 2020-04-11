18:08 11 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD18.28
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.67
Поиск
Экзамен

Важно для желающих поступить в вузы России: что надо знать абитуриентам

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
Получить короткую ссылку
116 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200411/29846640/vazhno-dlya-zhelayuschikh-postupit-vuzy-russia-chto-nado-znat-kandidatam-moldova.html

Рассматривается вариант проведения отборочных испытаний в дистанционной форме. Условия для участия в онлайн-тестировании: наличие компьютера, подключения к интернету, видеокамеры.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Молдове предупреждает участников отбора на обучение в российских вузах в рамках квоты о переносе тестирования кандидатов на май этого года.

"Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, отборочные испытания (тестирование) кандидатов на уровни образования "бакалавриат" и "специалитет" переносятся на май этого года", - отметили в структуре.

Представитель Молдовы – победитель национальной российской премии «Студент года».
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Поступить во время пандемии: как вузы России организуют прием иностранцев
Рассматривается вариант проведения экзамена в дистанционном формате.

Условия для участия в онлайн-тестировании: наличие компьютера, подключения к интернету, видеокамеры.

"Информация о формате отборочных испытаний, точное расписание тестирования будет размещено на сайте Российского центра науки и культуры в Кишиневе дополнительно", - пояснили в структуре.

Косачев: российским вузам необходимо обучать больше студентов из Молдовы>>>

В представительстве Россотрудничества обратили внимание на то, что кандидатам стоит следить за информацией на сайте структуры, электронной почте и в личном кабинете на портале https://future-in-russia.com/. По всем вопросам необходимо обращаться по адресу электронной почты edu.md@yandex.ru.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

У молдаван есть шанс на бесплатное обучение в лучших вузах России на магистра
Квоты в вузы России: такая возможность открыта и для приднестровцев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Семь дней в фотографиях: борьба с коронавирусом, запуск ракеты и вечная любовь
США используют ситуацию с коронавирусом для помощи боевикам в Сирии
США используют ситуацию с коронавирусом для помощи боевикам в Сирии
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться