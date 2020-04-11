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Тепловизор

В школах России могут установить системы дистанционной проверки температуры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (592)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200411/29848808/shkola-russia-mogut-ustanovit-sistemy-distantsionnoy-proverki-temperatury.html

Технология позволит мгновенно передать на пост охраны данные о том, что у учащего оказалась повышена температура.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. В школах России могут появиться системы дистанционного измерения температуры и распознавания лиц. С таким предложением выступила Госкорпорация "Ростех", заявил РИА Новости ее генеральный директор Сергей Чемезов.

"В числе ключевых разработок – комплексная система контроля и учета доступа. В ее состав входит система распознавания лиц NtechLab и тепловизионный регистратор нашего производства. Это оборудование позволяет в режиме реального времени определять, кто заходит в школу, отсекать посторонних, а также автоматически фиксировать состояние здоровья учащихся", - сказал Чемезов.

Флаги России и Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Таким образом, как объяснил эксперт, если у учащего оказалась повышена температура, то информация об этом мгновенно поступает на пост охраны.

"Аналогичные системы сейчас используются в местах массового скопления людей для определения потенциальных носителей коронавируса", - добавил Чемезов.

Глава госкорпорации также пояснил, что технологию NtechLab можно использовать и для проверки школьников во время онлайн-занятий и экзаменов.

Согласно последним данным, в России наличие коронавируса подтверждено у 13 тысяч 584 человек, из них выздоровели тысяча 45, а 106 - скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (592)

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