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Мужчина идет через раздвижную дверь со звездами Европейского Союза, архивное фото

Границы Шенгензоны могут быть закрыты до осени

© AP Photo / Virginia Mayo
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200411/29851493/granitsy-shengenzony-mogut-byt-zakryty-do-oseni.html

Президент Франции заявил, что из-за ситуации с распространением коронавируса в мире границы Шенгензоны могут быть закрытыми дольше, чем предполагалось.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. По меньшей мере до начала осени могут остаться закрытыми границы стран Шенгенской зоны из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой видеоконференции с главами профсоюзов страны, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Уточняется, что французский лидер обратил внимание на тот факт, что в различных государствах ситуация с COVID-19 развивается по-разному. Поэтому Макрон не исключил, что когда ситуация в мире в целом стабилизируется, в ряде регионов может возникнуть повторная вспышка инфекции.

Именно по этой причине границы Шенгензоны могут быть закрыты до сентября.

Еврокомиссия ранее рекомендовала Шенгенским странам продлить срок действия ограничений на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая.

Согласно последним данным американского университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано уже более 1,7 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. На первой строчке по числу заболевших находятся США - более полумиллиона инфицированных. В тройку входит Испания (161,8 тысячи заболевших) и Италия (147,5 тысячи).

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