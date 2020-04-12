Российские военные медики продолжают помогать Италии и Сербии

Бригады российских специалистов помогают бороться с коронавирусной инфекцией во многих городах Италии, оказывают поддержку и жителям Сербии.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Российские и итальянские медицинские специалисты круглосуточно лечат пациентов в полевом госпитале в Бергамо. В Минобороны РФ сообщили, что там уже выздоровели и выписаны четыре человека.

"На базе полевого госпиталя силами врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточное дежурство по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале 24 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь ... уже имеется положительный опыт и четыре пациента, у которых болезнь протекала в легкой форме, выписаны из госпиталя", - говорится в сообщении.

В госпитале, рассчитанном на 142 человека, работают 32 военных врача из России вместе с итальянскими коллегами. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены.

Также в оборонном ведомстве сообщили в воскресенье, что российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Косто-Вальпино, Соверена, Ловере.

"Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 49 населенных пунктах Ломбардии", - пояснили в Минобороны РФ.

Почти неделю сводный отряд Минобороны России находится в Сербии. За это время проведена дезинфекция на 25 медицинских объектах в столице и близлежащих населенных пунктов. "Обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 380 тысяч квадратных метров и более 20 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 65 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Днем ранее была проведена санитарная обработка тринадцати городских и районных поликлиник сербской столицы, где осуществляется диагностика пациентов с подозрением на COVID-19.

"За истекшее время российскими врачебно-сестринскими бригадами проведена оценка санитарно-эпидемиологической обстановки и оказана методическая помощь сербским медикам в более чем 50 медицинских учреждениях 15 сербских городов и населенных пунктов", - отметили в Минобороны.

В связи со сложной обстановкой в городах на юге Сербии две медицинские бригады и одна группа специалистов РХБ защиты со специальной техникой передислоцированы в город Ниш. Перед военнослужащими стоит задача по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях в самом городе и близлежащих населенных пунктах.

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