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Историк моды Александр Васильев

Васильев попал в больницу с двусторонним воспалением легких

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (609)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200412/29854309/vasilev-popal-v-bolnitsu-s-dvustoronnim-vospaleniem-legkikh.html

Историк моды подтвердил, что его поместили в больницу с воспалением легких и сейчас он проходит курс лечения.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Телеведущий, историк моды Александр Васильев госпитализирован в российской столице после того, как у него выявили пневмонию.

"Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких, температура 36,6. Результаты анализа на короновирус пока не объявляли", — сообщил Васильев, слова которого приводит RT.

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Ранее в больницу была помещена коллега Васельева по телешоу "Модный приговор" Надежда Бабкина. У нее также диагностировали двустороннее воспаление легких.

Согласно последним данным, всего в России коронавирус нового типа выявлен у 15 тысяч 770 человек. Из них 130 пациентов умерли, а тысяча 291 побороли инфекцию. Кроме того, еще 146 тысяч человек находятся под наблюдением специалистов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (609)

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