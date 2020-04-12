Васильев попал в больницу с двусторонним воспалением легких

Историк моды подтвердил, что его поместили в больницу с воспалением легких и сейчас он проходит курс лечения.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Телеведущий, историк моды Александр Васильев госпитализирован в российской столице после того, как у него выявили пневмонию.

"Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких, температура 36,6. Результаты анализа на короновирус пока не объявляли", — сообщил Васильев, слова которого приводит RT.

Ранее в больницу была помещена коллега Васельева по телешоу "Модный приговор" Надежда Бабкина. У нее также диагностировали двустороннее воспаление легких.

Согласно последним данным, всего в России коронавирус нового типа выявлен у 15 тысяч 770 человек. Из них 130 пациентов умерли, а тысяча 291 побороли инфекцию. Кроме того, еще 146 тысяч человек находятся под наблюдением специалистов.

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