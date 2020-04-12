Памятка для граждан Молдовы за рубежом, желающих чартером вернуться домой

Посольство Молдовы во Франции опубликовало подробную инструкцию о том, что нужно для пересечения молдавской границы гражданами РМ, оказавшимися вдали от дома.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Из-за ситуации с коронавирусом нового типа в мире граждане Молдовы, оказавшиеся за рубежом, хотят вернуться домой. Однако многие государства закрыли границы, а в самой республике до 15 мая действует чрезвычайное положение из-за COVID-19. Чтобы попасть домой, нужно дождаться чартерного рейса, авторизацию на который выдает Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ.

Посольство Молдовы во Франции опубликовало подробную инструкцию о том, что нужно для пересечения молдавской границы гражданами РМ, оказавшимся вдали от дома:

действительный биометрический паспорт Республики Молдова;

если есть действительный паспорт другого государства, необходимо иметь при себе в обязательном порядке молдавский загранпаспорт или булетин (можно даже с истекшим сроком действия).

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"Если нет ни одного документа в оригинале, который бы подтверждал гражданство Молдовы, можно запросить проездной документ в консульском отделе посольства Молдовы в Париже", - отметили в дипмиссии.

Для этого необходимо направить соответствующий запрос на email consulat.paris@mfa.gov.md и прикрепить следующие документы:

подтверждение билета на чартерный рейс; фотографию на белом фоне портретного типа; копию документа, подтверждающего личность или данные (фамилия, имя, дата и место рождения).

"В последующие дни необходимо явиться в посольство в указанное время для оплаты и восстановления документа. Адрес дипмиссии: бульвар Бертье, 95, 75107 Париж, метро Porte de Champeret. У двери позвоните через домофон в "посольство", - пояснили в ведомстве.

В дипмиссии обратились к соотечественникам с просьбой соблюдать меры безопасности - держать дистанцию минимум в один метр от окружающих. Доступ в консульский отдел разрешен только по одному человеку.

Согласно процедуре, установленной комиссией по чрезвычайным ситуациям в распоряжении №10 от 31 марта, билеты на чартерные рейсы выдаются гражданам, которые записались в списки ожидания дипломатических миссий и консульств. При этом приоритет предоставляется семьям с детьми, студентам, лицам, находившимся на лечении, и другим категориям граждан в трудном положении.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране - тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 94 выздоровевших и 30 смертей пациентов с коронавирусом.

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