Приведет ли пандемия всех нас к новому миру

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik Принятие того, что мир из-за пандемии уже изменился, придет ко всем рано или поздно. Вирус, появившийся невесть откуда (ученые до сих пор спорят, каким именно путем он мог попасть в человеческий организм, и сыграли ли тут какую-либо роль животные, или вирус имеет искусственное происхождение) и приведший наше общество к огромным переменам, заставит людей меняться и адаптироваться к тем новшествам, которые, скорее всего, неизбежны.
"Я не думаю, что изменения произойдут в ключе той модернистской революции 1917 года, подготовленной определенной философской мыслью. Сейчас не философы будут совершать изменения в нашем обществе, а сами события будут управлять им, и, в результате мы, возможно, придем к новому миру", - заявил в эфире программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.
По словам политолога, на данный момент не имеет смысла обсуждать конспирологические теории о том, является ли вирус, вызвавший нынешнюю пандемию, искусственно созданным в каких-нибудь секретных лабораториях с непонятной целью.
"Мне сложно комментировать эту гипотезу, о которой говорят, но никаких фактов не представляется. Супердержавы уже начали показывать пальцем друг на друга — Китай обвиняет американцев, Америка — китайцев, кто-то обвиняет еще кого-то… На самом деле, все это уже малоинтересно, потому что сегодня перед коронавирусом все равны. Ни у кого нет противоядия, нет вакцины. Это означает, что все страны сейчас в равных условиях, все несут один и тот же крест", - полагает Чуря.
Многие страны Запада кинулись сейчас на отстаивание демократических ценностей, пытаясь доказать, несмотря на спорность и множество неудач, что именно Запад лучше борется с пандемией, приводя в пример Швецию и Данию. В то же время, если и впрямь ориентироваться на успехи в этой борьбе, можно прийти к выводу, что американцы потеряли свой статус демократического лидера, поскольку на территории Штатов пандемия приобрела особенно широкие масштабы. И споры о том, кто будет лидером в этом, еще только создающемся мире, который ждет нас всех после пандемии, будут разрастаться по мере того, как пандемия будет проходить через свои этапы.
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