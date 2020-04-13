Приведет ли пандемия всех нас к новому миру

Людей сейчас крайне сложно оторвать от телевизора, где они следят за динамикой цифр заболевших и выздоровевших так же, как раньше следили за футбольным матчем. Все это кажется очень интересным, пока это лично тебя не касается.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik Принятие того, что мир из-за пандемии уже изменился, придет ко всем рано или поздно. Вирус, появившийся невесть откуда (ученые до сих пор спорят, каким именно путем он мог попасть в человеческий организм, и сыграли ли тут какую-либо роль животные, или вирус имеет искусственное происхождение) и приведший наше общество к огромным переменам, заставит людей меняться и адаптироваться к тем новшествам, которые, скорее всего, неизбежны.

"Я не думаю, что изменения произойдут в ключе той модернистской революции 1917 года, подготовленной определенной философской мыслью. Сейчас не философы будут совершать изменения в нашем обществе, а сами события будут управлять им, и, в результате мы, возможно, придем к новому миру", - заявил в эфире программы "Экспертиза" студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Как считает Чуря, то, по какому пути развития пойдет наш мир после пандемии, будет зависеть от того, какая часть мира лучше справится с этим кризисом. Успехи в борьбе с вирусом заставят весь остальной мир присмотреться к той стране, которая достигнет лучших результатов на этом пути, и остальные будут вынуждены ориентироваться на эту модель. Если Китаю удастся лучше справится с пандемией, это будет означать, что китайская модель эффективнее. Если Евросоюз добьется каких-либо успехов (чего, к сожалению, пока что не происходит), тогда Евросоюз станет ориентиром для остальных. Пока что общество стоит на перепутье, и пытается понять, куда приведет его этот кризис, отметил Чуря.

По словам политолога, на данный момент не имеет смысла обсуждать конспирологические теории о том, является ли вирус, вызвавший нынешнюю пандемию, искусственно созданным в каких-нибудь секретных лабораториях с непонятной целью.

"Мне сложно комментировать эту гипотезу, о которой говорят, но никаких фактов не представляется. Супердержавы уже начали показывать пальцем друг на друга — Китай обвиняет американцев, Америка — китайцев, кто-то обвиняет еще кого-то… На самом деле, все это уже малоинтересно, потому что сегодня перед коронавирусом все равны. Ни у кого нет противоядия, нет вакцины. Это означает, что все страны сейчас в равных условиях, все несут один и тот же крест", - полагает Чуря.

Многие страны Запада кинулись сейчас на отстаивание демократических ценностей, пытаясь доказать, несмотря на спорность и множество неудач, что именно Запад лучше борется с пандемией, приводя в пример Швецию и Данию. В то же время, если и впрямь ориентироваться на успехи в этой борьбе, можно прийти к выводу, что американцы потеряли свой статус демократического лидера, поскольку на территории Штатов пандемия приобрела особенно широкие масштабы. И споры о том, кто будет лидером в этом, еще только создающемся мире, который ждет нас всех после пандемии, будут разрастаться по мере того, как пандемия будет проходить через свои этапы.

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