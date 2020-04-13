Путин: расслабляться нельзя, пик эпидемии не пройден даже в Москве

Президент России провел в понедельник совещания в режиме онлайн по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Ситуация с коронавирусом в России пока выглядит гораздо предпочтительнее по сравнению с другими странами, но это не повод для самоуспокоения, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

"И особенно не нужно расслабляться, потому что в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве", - сказал он в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.

Запас времени для подготовки к борьбе с коронавирусом у российских регионов в две-три недели есть, но он быстро тает, нужно использовать это время самым эффективным образом, сказал глава государства.

Ранее на этом мероприятии вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, и нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд.

В то же время российский лидер обратил внимание, что если не будет что-то время доделано, это будет рассматриваться как преступная халатность.

Президент отметил, что, когда вспыхивают эпидемии подобного рода и подобного масштаба, ясно, что промышленность заранее к этому не готова.

"Но у нас есть соответствующий план наращивания производства, и я прошу самым внимательным образом медицинские службы реагировать на то, как исполняются эти планы наращивания производства. Тоже прошу вас об этом мне регулярно докладывать", - добавил Путин.

Глава государства также указал, что в борьбе с коронавирусом не надо создавать дополнительных проблем гражданам.

"Важно , чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно. Чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан", - сказал он в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

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