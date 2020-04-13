Новый российский препарат от коронавируса: этап клинических испытаний

Первая партия уже выпущена, она пройдет тестирование уже очень скоро, не позднее, чем через 10-12 дней.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В России разработали препарат для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным.

"Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний", - сказал глава ведомства.

Тестирование начнется не позднее, чем через 10-12 дней, добавил министр.

Он также отметил, что министерство видит риски дефицита некоторых препаратов от коронавируса.

"У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм", — сказал Мурашко.

В России 18 328 заболевших COVID-19, почти полторы тысячи поправились, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

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