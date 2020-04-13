22:42 13 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.77
  • USD18.09
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.66
Поиск
Ученый в лаборатории.

Новый российский препарат от коронавируса: этап клинических испытаний

© AP Photo / Andrew Harnik
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (636)
24610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200413/29871778/novyy-rossiyskiy-preparat-ot-koronavirusa-etap-klinicheskikh-ispytaniy.html

Первая партия уже выпущена, она пройдет тестирование уже очень скоро, не позднее, чем через 10-12 дней.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В России разработали препарат для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным.

"Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний", - сказал глава ведомства.

Тестирование начнется не позднее, чем через 10-12 дней, добавил министр.

Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
Ученые из РФ создали препараты, способные помочь при борьбе с COVID-19

Он также отметил, что министерство видит риски дефицита некоторых препаратов от коронавируса.

"У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм", — сказал Мурашко.

В России 18 328 заболевших COVID-19, почти полторы тысячи поправились, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (636)

По теме

В Китае тестируют препарат от коронавируса, созданный учеными из России


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Российские военные продезинфицировали госпиталь в Сербии
Российские военные продезинфицировали госпиталь в сербском городе Ниш
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться