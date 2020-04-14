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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов ЕАЭС. 14 апреля 2020. Москва.

Лидеры стран ЕАЭС озвучили свою позицию по ситуации в мире

© Photo : official site of the President of RF
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (657)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200414/29878351/putin-eas-zayavlenia.html

Встреча членов Высшего Евразийского экономического совета прошла в формате видеоконференции.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Лидеры стран ЕАЭС подтвердили общую позицию, согласно которой борьба с пандемией коронавируса не должна привести к остановке торгово-экономической и инвестиционной деятельности.

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Они призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции. Об этом говорится в совместном заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией COVID-19.

Саммит в формате видеоконференции прошел во вторник. В его работе приняли участвовали президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян, лидер Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности", - отмечается в обращении.

Участники конференции обсудили вопросы антикризисных экономических мер уже принятых ЕАЭС в условиях пандемии.

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Они также высказались в поддержку интеграционных процессов в мире.

"Выступаем за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты", - говорится в совместном заявлении членов высшего Евразийского экономического совета.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (657)

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