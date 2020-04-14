Лавров: Россия не будет просить ЕС о снятии санкций из-за коронавируса

Россия встала на путь, который должен обеспечить стране опору на собственные силы при всех новых возможных поворотах в настроениях Запада, - но это не означает изоляцию, заявил Сергей Лавров.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Россия не станет просить ЕС о снятии санкций на фоне пандемии коронавируса нового типа в мире, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее Россия предложила Генассамблее принять Декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом. Документ признавал лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией.

Согласно тексту, государства соглашаются сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением COVID-19.

Россия также инициировала оказание помощи наиболее пострадавшим от коронавируса государствам и противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.

"Если Евросоюз поймет, что метод исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить снять санкции мы не собираемся", — сказал глава вшнеполитического ведомства России, отвечая на вопросы журналистов в формате видеоконференции.

Лавров подчеркнул, что Россия была и остается открытой для равноправного сотрудничества со всеми странами.

"Но мы просто обязаны учитывать то, как повел себя Запад после 2014 года, просто обязаны застраховать себя от повторения подобных эксцессов в позиции наших западных коллег", - сказал глава МИД РФ.

Он заявил, что Россия встала на путь, который должен обеспечить стране опору на собственные силы при всех новых возможных поворотах в настроениях западных коллег. Лавров подчеркнул, что это не будет означать изоляцию.

Также глава росийского МИДа высказал мнение, что эпидемия коронавируса проверяет международные интеграционные объединения на прочность и объединениям стран предстоит многое переосмыслить в их деятельности, после того как глобальная угроза будет устранена. Он упомянул такие структуры как БРИКС, G20 и ЕАЭС.

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Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

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