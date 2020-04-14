17:08 14 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.

Путин: побороть COVID-19 можно только общими усилиями международного сообщества

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (652)
12710
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200414/29880004/putin-poborot-cjvid-19-mozhno-tolko-obschimi-usiliyami-mezhdunarodnogo-soobschestva.html

Во вторник президент России принял участие в онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Чтобы остановить распространение коронавируса, требуются экстраординарные меры, заявил Владимир Путин в ходе состоявшегося обмена мнениями. 

Он отметил, что в некоторых странах "принимаются действительно чрезвычайные меры", но побороть болезнь можно, только объединив усилия международного сообщества.

"Пандемия коронавируса оказывает действительно негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире: на экономику, социальную сферу. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые <…> и сырьевые рынки", - перечислил российский лидер последствия распространения болезни.

По словам Путина, в России власти выделяют до 1,2% ВВП, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса, при этом президент не исключил, что в случае необходимости страны ЕАЭС могут привлечь ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития.

Президент РФ Владимир Путин на Красной площади
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Рар рассказал о миссии Путина, современном и будущем мировом порядке

В совместном заявлении лидеров ЕАЭС, принятом по итогам саммита, отмечается, что ограничения, которые ввели по всему миру, должны быть сняты после окончания пандемии COVID-19.

Всего заболевание в России диагностировали у 21 102 человек, поправились 1694, умерли от заболевания 170 пациентов. Проведено более 1,4 миллиона тестов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (652)

По теме

Путин: расслабляться нельзя, пик эпидемии не пройден даже в Москве
Путин об эпидемии: в определяющие 2-3 недели все ресурсы надо собрать в кулак


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Лесные пожары возле бывшей Чернобыльской АЭС
Лесные пожары возле бывшей Чернобыльской АЭС - видео
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться