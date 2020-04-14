Путин: побороть COVID-19 можно только общими усилиями международного сообщества

Во вторник президент России принял участие в онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Чтобы остановить распространение коронавируса, требуются экстраординарные меры, заявил Владимир Путин в ходе состоявшегося обмена мнениями.

Он отметил, что в некоторых странах "принимаются действительно чрезвычайные меры", но побороть болезнь можно, только объединив усилия международного сообщества.

"Пандемия коронавируса оказывает действительно негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире: на экономику, социальную сферу. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые <…> и сырьевые рынки", - перечислил российский лидер последствия распространения болезни.

По словам Путина, в России власти выделяют до 1,2% ВВП, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса, при этом президент не исключил, что в случае необходимости страны ЕАЭС могут привлечь ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития.

В совместном заявлении лидеров ЕАЭС, принятом по итогам саммита, отмечается, что ограничения, которые ввели по всему миру, должны быть сняты после окончания пандемии COVID-19.

Всего заболевание в России диагностировали у 21 102 человек, поправились 1694, умерли от заболевания 170 пациентов. Проведено более 1,4 миллиона тестов.

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