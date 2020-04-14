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Генералы японской армии идут на переговоры о капитуляции.

Закон о корректировке даты окончания Второй мировой войны приняла Госдума

© Sputnik / Георгий Хомзор
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (137)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200414/29880351/zakon-o-korrektirovke-daty-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-prinyala-gosduma.html

Инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны одобрила Госдума на пленарном заседании во вторник.

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Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

Закон вносит изменения в статьи 1 и 11 Федерального закона от 13 марта 1995 года №32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России", в соответствии с которыми устанавливается новый день воинской славы России - "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" и одновременно исключается действующая памятная дата "2 сентября - День окончания Второй Мировой войны (1945 год).

В документе уточняется, что Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят президиумом Верховного Совета СССР. Кроме того, по итогам Второй мировой за подвиги в ходе войны с Японией 308 тысяч человек награждены орденами и медалями непосредственно, в том числе 1,831 миллиона человек награждены медалью "За победу над Японией", где на оборотной стороне имеется надпись "3 сентября 1945".

"Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества", - считают авторы. Как отметил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (137)

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