SputnikPro - новые возможности в новой реальности

А за пять минут до начала идет "погодная перекличка": журналисты из Гюмри и Бишкека, Баку и Кишинева, Цхинвала и Таллинна, Киева и Тбилиси рассказывают, что там за окном. Все на самоизоляции. Все на вебинарах SputnikPro.
Уникальный проект семинаров и мастер - классов для журналистов SputnikPro существует третий год. Русскоязычные семинары, направленные на профессиональное развитие журналистов проходили несколько раз в месяц в столицах и других больших городах ближнего зарубежья.
Лучшие российские журналисты, медиаменджеры, эксперты прилетали сюда, чтобы в течение двух-трех дней провести интенсивные занятия и стратсессии, обменяться мнениями и помочь придумать новые проекты. Пространство хабов международного информационного агентства Sputnik превращалось в территорию мозговых штурмов, в которой нет конкурентов, только профессионалы и единомышленники.
Правда иногда это вызывало раздражение властей и националистически настроенных группировок. Но не останавливало ни участников, ни спикеров.
В 2019 году SputnikPro провел почти 80 мастер-классов и стал самой масштабной программой развития профессиональных журналистских навыков в Ближнем зарубежье. Программы адаптировались под страновые особенности, сюда привозили и "классику", и самые инновационные темы. А вот чувствительные политические аспекты не трогали, в первую очередь для того, чтобы избежать обвинений в ангажированности или вмешательстве во внутреннюю политику.
Еще одна особенность программ SputnikPro - не платить и не подкупать. Не раздавать оборудование, не вручать гранты на статьи с особым ракурсом, не возить в дорогие отели в курортные районы. Все по-честному: вы не платите нам за знания, мы не платим вам за "лояльность", взаимная выгода в профессиональном обмене и перекрестном развитии. Хотя, если честно, у Sputnik было еще одно благоприобретение: нередко лучшие местные журналисты участвовали в конкурсе на замещение вакансий и попадали в команду международного агентства.
SputnikPro стал уникальным неформальным профессиональным клубом. Иногда журналисты приезжали из другой страны: например из Латвии или Литвы на семинары в Таллинн. Часто проводили перекрестные семинары и онлайн-мосты уже без участия Москвы.
Программа споткнулась о пандемию. Февральские модули в Молдове и Таджикистане прошли с невероятным аншлагом и стали последними в докоронавирусной жизни.
Но как часто бывает, кризис открывает окна возможностей. Уже в середине марта московская команда проекта разворачивает "онлайн-сезон SputnikPro", открытые одновременно для участников из всех стран.
В режиме вебинаров эксперты рассказывают журналистам, например, о том, что такое коронавирус и как не путаться в терминах, как проверять информацию в узкоспециальных темах, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны".
"Первый же вебинар, который был посвящен главной теме современности - борьбе с коронавирусом и той инфодемии, то есть панической волне страхов, фейков, которые разворачиваются вокруг реального вируса, действительно собрал огромную аудиторию в Белоруссии, причем не только профессиональных журналистов, но и тех, кто работает на информационных платформах инстаграма, телеграма, других коммуникаторов и мессенджеров”, - говорит Андрейа Кривошеев, председатель Правления ОО "Белорусский союз журналистов".
Вебинары SputnikPro уже собрали несколько сотен журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб из более десятка стран, которые отмечают отмечают, что формат - баланс серьезного семинара и неформального общения - оказался идеальным.
Интерес к проекту оказался настолько высоким, что команда проекта приняла решение не ограничивать круг участников ближнего зарубежья и позволить регистрироваться на некоторые семинары журналистам из российских регионов. Например, на ближайший: про технику работы с вскрытием новостных фейков и о том, как извлечь пользу, разоблачая фейк, в эту пятницу будут говорить ведущие "антифейкового покаста" "Не верю!" Наталья Шашина и Игорь Кривицкий.
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