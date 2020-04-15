За отмененные турпоездки в Грецию туристам предложат ваучеры

Туристические предприятия обязаны информировать клиентов о возможности получить ваучер в течение 30 дней с момента отмены бронирования.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Власти Греции разрешили туроператорам, авиакомпаниям и паромам выдавать ваучеры клиентам, которые вынуждены были отметить путешествия из-за пандемии. Соответствующее постановление опубликовало правительство этой страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Уточняется, что срок действия ваучеров - 18 месяцев. Они будут выдаваться вместо денежных возмещений.

"Ожидается, что эта мера гарантирует, что отдыхающие не потеряют свои деньги и будут иметь возможность использовать свое бронирование в будущем для другого отпуска, который им организует эта же компания. При этом в постановлении подчеркивается, что, если турист не воспользуется ваучером в течение 18 месяцев, компания обязана вернуть ему первоначальную сумму бронирования деньгами", - говорится в сообщении.

Предполагается, что ваучеры могут выдавать авиакомпании, отельеры, компании, предоставляющие услуги по паромной перевозке, а также туроператоры.

Так, "действующий в течение 18 месяцев ваучер на авиабилет может быть выдан при отмене бронирования на рейсы, билеты на которые были забронированы заранее у греческих авиакомпаний, а затем отменены в период с 25 февраля по 30 сентября 2020 года".

Что касается паромов, то в этом случае ваучер выдается, если были отменены рейсы с 25 февраля по 31 октября.

"Туристы, которые забронировали отели самостоятельно или сделали это через агентов и операторов, также могут получить 18-месячный ваучер, равноценный стоимости отмененных услуг. Это касается отмен, которые были сделаны туристическим предприятием или клиентом любой национальности в связи с пандемией COVID-19 в период с 25 февраля по 30 сентября 2020 года", - сообщили в АТОР.

Туристические предприятия обязаны информировать клиентов о возможности получить ваучер в течение 30 дней с момента отмены бронирования. Если предприятия не проинформируют своих клиентов в течение 30 дней, то ваучеры на отмененные бронирования считаются недействительными и заменяются денежными возмещениями.

Стоимость каждого ваучера должна быть равна сумме, оплаченной клиентом ранее при бронировании.

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