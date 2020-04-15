Путин: сотрудничество кабмина и бизнеса, помощь предприятиям на фоне эпидемии

Президент Российской Федерации выступил в среду со вступительным словом в ходе онлайн-конференции с правительством.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Глава государства поручил кабмину вместе с бизнесом проконтролировать ситуация на фоне коронавируса.

"В целом по каждому из базовых, опорных секторов экономики прошу оперативно проработать и представить конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Президент поручил кабмину доработать список системообразующих предприятий, они должны быть важными для экономики РФ.

"Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список, причем на основе внятных, четких, объективных критериев. В нем должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики", - рассказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Глава государства предложил на фоне коронавируса создать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий в России, ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ.

"Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. То есть, мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке", - сказал сказал он.

"Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть, реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки", - отметил президент.

Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли.

Другая инициатива - включить малые и средние компании непродовольственной розницы в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

"Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем", - сказал Путин.

Президент России предложил выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса деньги для зарплат сотрудникам, направить заявку на такие выплаты можно с 1 мая.

"Обращения за такой помощью должно быть простыми и удобными для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с первого мая", - подчеркнул он.

Путин предложил направить 200 миллиардов рублей для обеспечения устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов.

"Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам просели, а ведь на регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка. И у субъекта федерации должны быть для этого необходимые ресурсы, поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов", - заявил глава государства.

Президент отметил, что у субъектов должна быть возможность гибко использовать эти средства.

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