Кремль о проведении парада Победы и ситуации с датой окончания Второй мировой

Пресс-секретарь президента России в ходе встречи с журналистами ответил на два вопроса, связанных с юбилейными датами.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. По поводу проведения парада Победы рассматриваются разные варианты, заявил Дмитрий Песков.

"Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных датах, Песков предложил дождаться решения президента.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что Владимиру Путину отправили обращение ветеранских организаций с просьбой перенести парад Победы на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Представитель Кремля также ответил на вопрос о позиция президента России по вопросу даты окончания Второй мировой войны.

Принятый Госдумой Закон вносит изменения в статьи 1 и 11 Федерального закона от 13 марта 1995 года №32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России", в соответствии с которыми устанавливается новый день воинской славы России - "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" и одновременно исключается действующая памятная дата "2 сентября - День окончания Второй Мировой войны (1945 год)".

В документе уточняется, что президиумом Верховного Совета СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией. Кроме того, по итогам Второй мировой за подвиги в ходе войны с Японией проводились награждения медалью "За победу над Японией", где на оборотной стороне имеется надпись "3 сентября 1945".

СПЧ ранее попросил Совет Федерации отклонить законопроект об установлении 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.

Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года - это дата, когда в результате теракта в школе в Беслане погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

"Пока никакая позиция не артикулировалась, поэтому мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера", - ответил Песков.

Накануне пресс-секретарь президента России посоветовал журналистам обратиться в Госдуму за комментариями в связи с решением о корректировке даты Дня окончания Второй Мировой войны.

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