Не было бы счастья, да несчастье помогло: чудесная история периода пандемии

Мужчина, потерявший свою службу, решил испытать фортуну - и она ему широко улыбнулась. Теперь у него есть большие планы на будущее.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Уволенный с работы из-за эпидемии коронавируса житель австралийского города Аделаида сорвал джек-пот в лотерею.

Как сообщает Daily Star, после увольнения мужчина купил билет на очередной тираж, и тот оказался выигрышным.

"Я проверил мой онлайн-счет прошлым вечером и увидел, что выиграл. Я разбудил жену, чтобы сообщить ей, и она закричала", - вспоминает он.

Житель Австралии рассказал, что планирует потратить выигранные более трех миллионов долларов на покупку дома.

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