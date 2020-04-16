Не было бы счастья, да несчастье помогло: чудесная история периода пандемии

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Уволенный с работы из-за эпидемии коронавируса житель австралийского города Аделаида сорвал джек-пот в лотерею.
Как сообщает Daily Star, после увольнения мужчина купил билет на очередной тираж, и тот оказался выигрышным.
"Я проверил мой онлайн-счет прошлым вечером и увидел, что выиграл. Я разбудил жену, чтобы сообщить ей, и она закричала", - вспоминает он.
Житель Австралии рассказал, что планирует потратить выигранные более трех миллионов долларов на покупку дома.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>