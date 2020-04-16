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Золото и деньги.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: чудесная история периода пандемии

© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (719)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200416/29906815/ne-bylo-by-schastya-da-neschaste-pomoglo-chudesnaya-istoriya-perioda-pandemii.html

Мужчина, потерявший свою службу, решил испытать фортуну - и она ему широко улыбнулась. Теперь у него есть большие планы на будущее.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Уволенный с работы из-за эпидемии коронавируса житель австралийского города Аделаида сорвал джек-пот в лотерею.

Священнослужитель участвует в крещенских купаниях в Черном море
© Sputnik / Mihail Mokrushin
Как молдавский священник выиграл миллион в государственной лотерее

Как сообщает Daily Star, после увольнения мужчина купил билет на очередной тираж, и тот оказался выигрышным.

"Я проверил мой онлайн-счет прошлым вечером и увидел, что выиграл. Я разбудил жену, чтобы сообщить ей, и она закричала", - вспоминает он.

Житель Австралии рассказал, что планирует потратить выигранные более трех миллионов долларов на покупку дома.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (719)

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