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Сотрудники лаборатории профилактики оспы Научно-исследовательского института вирусологии имени Д. И. Ивановского в Москве за работой

Уроки прошлого: как в 1959 году в СССР за 44 дня справились с черной оспой

© Sputnik / Vitaliy Karpov
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200416/29911797/kak-v-moskve-za-44-dnya-likvidirovali-vspyshku-ospy-v-1959-godu.html

Чрезвычайно опасная инфекция с высоким уровнем летальности к середине XX века, казалось, была побеждена. Но в конце 1959 года в Москве возник очаг заболевания, который ликвидировали в рекордно короткие сроки.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. В декабре 1959 года в столице СССР врачи обнаружили вспышку черной оспы — опасной инфекции, при которой уровень летальности достигал 40 процентов. Заболевание протекает чрезвычайно тяжело, оно сопровождается высокой температурой и страшной сыпью на коже и слизистых оболочках. Даже в случае выздоровления болезнь часто оставляет на лице человека глубокие рубцы.

© Sputnik / V. Shiyanovskiy
Работники лаборатории Московского оспенного центра изучают вирусы натуральной оспы.
В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что в СССР заразу завез в 1959 году художник Алексей Кокорекин, который вернулся в страну из Индии. Там, из любопытства, он принял участие в похоронах местного брамина, где и заразился опасной болезнью.

"Это черная оспа!"

По возвращении в Москву художник почувствовал себя плохо, был госпитализирован, а через два дня умер в инфекционном отделении больницы имени Боткина. По воспоминаниям очевидцев, производивший вскрытие патологоанатом, заметив необычные признаки, пригласил в секционный зал заведующего кафедрой академика Н. А. Краевского.

Вместе с ним приехал пожилой патологоанатом из Ленинграда, которые посмотрел на тело и воскликнул: "Да это, батенька, variola vera — чёрная оспа!".
© Sputnik / A.Veremenko
В лаборатория живых вакцин Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова,

О страшной болезни, которая бушевала в Европе вплоть до начала XX века, успели уже подзабыть. В СССР инфекция была побеждена еще в 1936 году с помощью тотальной вакцинации населения.

Болезнь едва не застала врачей врасплох. Через две недели после смерти художника заболел доктор из московской больницы имени Боткина, который посещал Кокорекина, а также сотрудник регистратуры. Стало ясно, что Москва находится на грани эпидемии. 

В карантине оказались сотни, а затем и тысячи людей

Задачи по ликвидации вспышки оспы ставил врачам и правоохранительным структурам лично генсек ЦК КПСС Никита Хрущев.

Милиции и КГБ приказали немедленно выявить всех, кто контактировал с погибшим художником - до одного.

Среди них оказались пассажиры самолета, прибывшего из Индии, экипаж воздушного судна, пограничники, коллеги, друзья и родственники. 

© Sputnik / A.Veremenko
Ткань, пораженная вирусом осповакцины.

Нагрузка оказалась огромной - было установлено, что рядом с Кокорекиным за две недели могли побывать несколько тысяч человек. Их идентификация казалась нереальной. Среди тех, кто встречался с художником, был и преподаватель, который во время экзамена общался со многими учениками. Сотни студентов и преподавателей университета были немедленно помещены в карантин.

Самолет, не долетевший до Парижа

Власти предприняли жесточайшие меры по предотвращению распространения вируса за пределами Москвы.

Госпиталь в США во время эпидемии гриппа в 1918 году
© CC BY 2.0 / Otis Historical Archives Nat'l Museum of Health & Medicine / Emergency hospital during influenza epidemic, Camp Funston, Kansas
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Даже самолет, летевший в Париж был возвращен с полпути обратно, в столицу СССР — выяснилось, что один из пассажиров контактировал с инфицированным.

Москва, население которой в то время составляло 7 миллионов человек, была практически парализована, словно во время войны. 

Бригады врачей посещали без перерыва все новые и новые адреса, госпитализировали в больницы все новых и новых потенциальных носителей вируса-убийцы. В считанные дни под наблюдением врачей на карантине оказались более 10 тысяч человек. 

Вакцинация огромного города

Для предотвращения эпидемии было решено срочно вакцинировать все население Москвы. 

За три дня в столицу СССР прибыло 10 миллионов доз вакцины из Томска, Краснодара и Ташкента. 

В городе был дефицит сывороток, ибо считалось, что болезнь была преодолена в 1936 году и больше не было необходимости производить вакцину.

Семь миллионов человек были привиты от оспы. Каждую неделю иммунизировали по 1,5 миллиона человек, а вакцинацию проводили десять тысяч бригад врачей.

Всего оспой успели заразиться 46 человек, три человека умерли от этой болезни. Но мгновенное подавление очага инфекции спасло здоровье и жизнь сотен тысяч, а может быть, и миллионов людей.

Полностью ликвидировать вспышку оспы сумели всего за 44 дня. Впоследствии был снят художественный фильм, основанный на реальных событиях, описывающий ситуацию 1959-1960 годов. Кинокартина под названием "В город пришла беда" вышла на экраны в 1966 году.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (717)

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Теги:
история, здравоохранение


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