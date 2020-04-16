Уроки прошлого: как в 1959 году в СССР за 44 дня справились с черной оспой

Чрезвычайно опасная инфекция с высоким уровнем летальности к середине XX века, казалось, была побеждена. Но в конце 1959 года в Москве возник очаг заболевания, который ликвидировали в рекордно короткие сроки.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. В декабре 1959 года в столице СССР врачи обнаружили вспышку черной оспы — опасной инфекции, при которой уровень летальности достигал 40 процентов. Заболевание протекает чрезвычайно тяжело, оно сопровождается высокой температурой и страшной сыпью на коже и слизистых оболочках. Даже в случае выздоровления болезнь часто оставляет на лице человека глубокие рубцы.

© Sputnik / V. Shiyanovskiy Работники лаборатории Московского оспенного центра изучают вирусы натуральной оспы.

В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что в СССР заразу завез в 1959 году художник Алексей Кокорекин, который вернулся в страну из Индии. Там, из любопытства, он принял участие в похоронах местного брамина, где и заразился опасной болезнью.

"Это черная оспа!"

По возвращении в Москву художник почувствовал себя плохо, был госпитализирован, а через два дня умер в инфекционном отделении больницы имени Боткина. По воспоминаниям очевидцев, производивший вскрытие патологоанатом, заметив необычные признаки, пригласил в секционный зал заведующего кафедрой академика Н. А. Краевского.

Вместе с ним приехал пожилой патологоанатом из Ленинграда, которые посмотрел на тело и воскликнул: "Да это, батенька, variola vera — чёрная оспа!".

© Sputnik / A.Veremenko В лаборатория живых вакцин Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова,

О страшной болезни, которая бушевала в Европе вплоть до начала XX века, успели уже подзабыть. В СССР инфекция была побеждена еще в 1936 году с помощью тотальной вакцинации населения.

Болезнь едва не застала врачей врасплох. Через две недели после смерти художника заболел доктор из московской больницы имени Боткина, который посещал Кокорекина, а также сотрудник регистратуры. Стало ясно, что Москва находится на грани эпидемии.

В карантине оказались сотни, а затем и тысячи людей

Задачи по ликвидации вспышки оспы ставил врачам и правоохранительным структурам лично генсек ЦК КПСС Никита Хрущев.

Милиции и КГБ приказали немедленно выявить всех, кто контактировал с погибшим художником - до одного.

Среди них оказались пассажиры самолета, прибывшего из Индии, экипаж воздушного судна, пограничники, коллеги, друзья и родственники.

© Sputnik / A.Veremenko Ткань, пораженная вирусом осповакцины.

Нагрузка оказалась огромной - было установлено, что рядом с Кокорекиным за две недели могли побывать несколько тысяч человек. Их идентификация казалась нереальной. Среди тех, кто встречался с художником, был и преподаватель, который во время экзамена общался со многими учениками. Сотни студентов и преподавателей университета были немедленно помещены в карантин.

Самолет, не долетевший до Парижа

Власти предприняли жесточайшие меры по предотвращению распространения вируса за пределами Москвы.

Даже самолет, летевший в Париж был возвращен с полпути обратно, в столицу СССР — выяснилось, что один из пассажиров контактировал с инфицированным.

Москва, население которой в то время составляло 7 миллионов человек, была практически парализована, словно во время войны.

Бригады врачей посещали без перерыва все новые и новые адреса, госпитализировали в больницы все новых и новых потенциальных носителей вируса-убийцы. В считанные дни под наблюдением врачей на карантине оказались более 10 тысяч человек.

Вакцинация огромного города

Для предотвращения эпидемии было решено срочно вакцинировать все население Москвы.

За три дня в столицу СССР прибыло 10 миллионов доз вакцины из Томска, Краснодара и Ташкента.

В городе был дефицит сывороток, ибо считалось, что болезнь была преодолена в 1936 году и больше не было необходимости производить вакцину.

Семь миллионов человек были привиты от оспы. Каждую неделю иммунизировали по 1,5 миллиона человек, а вакцинацию проводили десять тысяч бригад врачей.

Всего оспой успели заразиться 46 человек, три человека умерли от этой болезни. Но мгновенное подавление очага инфекции спасло здоровье и жизнь сотен тысяч, а может быть, и миллионов людей.

Полностью ликвидировать вспышку оспы сумели всего за 44 дня. Впоследствии был снят художественный фильм, основанный на реальных событиях, описывающий ситуацию 1959-1960 годов. Кинокартина под названием "В город пришла беда" вышла на экраны в 1966 году.

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