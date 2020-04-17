Врачи-борцы с коронавирусом достойны памятника: в России объявлен конкурс

Наиболее удачные проекты, отобранные членами жюри, могут быть реализованы в разных городах мира с согласия их властей.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Международный конкурс на проект памятника врачам-героям, спасающим людей от коронавируса, объявила общественная организация "Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга".

Как рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе одного из организаторов конкурса - предпринимателя Игоря Рыбакова, прием заявок и эскизов пройдет до 19 мая, затем состоится народное голосование на сайте организаторов конкурса, которое отберет 10 эскизов. Их авторы с 21 мая по 19 июня доработают эскизные предложения до эскизного проекта, а 21 июня его рассмотрит жюри и выберет 5 финалистов.

Пятеро лучших получат по 100 тысяч рублей. В дальнейшем организаторы конкурса – Рыбаков и художник Алексей Сергиенко – планируют реализовать все пять проектов памятников и установить их в разных городах мира, разослав предложения властям разных стран, добавил собеседник агентства.

"Уже откликнулись власти Белграда и Хельсинки, которые выразили заинтересованность в таком проекте", - сказал агентству Сергиенко.

По его словам, один памятник организаторы конкурса точно поставят. "Памятник будет открыт 5 октября 2020 года – в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира", - говорится в сообщении пресс-службы Рыбакова.

Художник Алексей Сергиенко уже создал два памятника в Санкт-Петербурге – российскому императору Александру II и первому генералу-полицмейстеру Санкт-Петербурга Антону Девиеру, который был признан лучшим социальным проектом России, добавляется в сообщении.

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