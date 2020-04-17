Президент России: пик эпидемии не пройден, нужно иметь ответ на любой сценарий

Глава государства подчеркнул, что еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе в связи с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден.

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.

По его словам, еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе в связи с коронавирусом.

"Сегодня, разумеется, не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, хотя они нам очень нужны и нужно отмечать эти события. Но нам еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе", - сказал российский лидер.

Все больницы для борьбы с COVID-19, продолжил президент, должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами, контроль должен быть постоянным.

"Если даже все резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов или сценарий. Береженого Бог бережет", - подытожил Путин.

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