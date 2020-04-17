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Главный корпус клинической больницы им О. М. Филатова, перепрофилированной для лечения пациентов с коронавирусом.

Президент России: пик эпидемии не пройден, нужно иметь ответ на любой сценарий

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (735)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200417/29922485/prezident-pik-epidemii-v-russiaq-ne-proyden-nuzhen-otvet-na-lyuboy-stsenariy.html

Глава государства подчеркнул, что еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе в связи с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден.

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.

По его словам, еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе в связи с коронавирусом.

Совещание по ситуации с коронавирусом. 13 апреля.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: расслабляться нельзя, пик эпидемии не пройден даже в Москве

"Сегодня, разумеется, не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, хотя они нам очень нужны и нужно отмечать эти события. Но нам еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе", - сказал российский лидер.

Все больницы для борьбы с COVID-19, продолжил президент,  должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами, контроль должен быть постоянным. 

"Если даже все резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов или сценарий. Береженого Бог бережет", - подытожил Путин.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (735)

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